Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил очередное крещение младенцев из многодетных семей

3 декабря в крестильном храме в честь Собора Нижегородских святых, который расположен при Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил таинство Крещения младенцев, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Шесть мальчиков и пять девочек из многодетных семей приняли крещение от главы Нижегородской митрополии. Владыке Георгию сослужили руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии, настоятель Старопечерской церкви в честь Преображения Господня протоиерей Евгений Худин, митрофорный протоиерей Сергий Шалатонов и другие клирики епархии.

По завершении таинства Крещения митрополит Георгий поздравил родителей и крестных, напомнив об особом значении Святого Крещения, через которое новопросвещенные рождаются в жизнь вечную.

«Всех вас сердечно поздравляю с рождением одиннадцати православных христиан, – сказал владыка Георгий. – Нам сегодня дана благословенная радость, потому что печать Духа Святаго освятила сердца наших деток. Во время Крещения мы отрицались сатаны и всех злых дел его и сочетались Христу. Пускай радость, благополучие, счастье всегда будут с вами, а дети пусть растут настоящими христианами».

С особыми словами правящий архиерей обратился к восприемникам, крестным малышей: «Вы сегодня дали обет пред Господом – вместе с родителями по плоти отвечать за духовную жизнь своих крестников. Поэтому отныне за них надо сугубо молиться, а по мере подрастания наставлять в вере Христовой, научать молитве, благочестию и усердию в духовных трудах».

Затем семьям вручили свидетельства о Крещении и подарки от Нижегородской епархии.

Справка

В марте 2016 года глава митрополии выступил с инициативой в особо учрежденные дни крестить третьего и последующих детей в семьях православных нижегородцев.

«Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин 3:5). Каждый человек рождается в этот мир от своих родителей. Но чтобы открылись врата в Царствие Небесное, необходимо духовное рождение, которое происходит во время таинства Крещения. Само слово «таинство» напоминает о том, что в этом действии таинственно и невидимо присутствует Сам Господь. Надеюсь, что это благое начинание послужит укреплению благочестия в нашем народе и станет знаком милости Божией ко всем многодетным семьям», – говорится в опубликованном обращении митрополита Нижегородского и Арзамасского к верующим.

Нынешнее крещение – четвертое. Первое было совершено 21 мая, второе – 15 июня, третье – 18 сентября.

На инициативу правящего архиерея о крещении третьего и последующих детей откликнулось множество верующих нижегородцев. Поэтому практику решено продолжать. О дате следующего богослужения будет объявлено дополнительно.

Родители, желающие, чтобы их детей крестил митрополит Георгий, могут обратиться для получения более подробной информации по телефону 8 (831) 413-18-06 (в будни с 8:00 до 17:00). Информация о проекте размещена также на информационных стендах в храмах епархии.

Фото Алексея Козориза.



