Наши дети принадлежат Богу

4 декабря воскресный день совпал с двунадесятым праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В этот день в храмах было особенно много детей с родителями. Дружно причащались ученики Саровской православной гимназии, у которых исповедь проходила накануне после уроков, прямо в здании гимназии.

Проповедь протоиерея Александра Брюховца после Божественной литургии в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи:

Дорогие братья и сестры!

Поздравляю вас с праздником Введения во храм Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В Священном Писании нет упоминания о нем, но уже издревле, в IV веке, освящались храмы и приделы храмов в честь этого праздника.

Мы помним события праздника. Благочестивые супруги Иоаким и Анна, будучи бездетными, молились, чтобы Господь даровал им ребенка. Господь исполнил прошение и наградил их чадом — Пречистой Девой Марией. Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу. Как только Деве Марии исполнилось три года, и Она перестала питаться материнским молоком, родители привели Ее в храм Божий. Торжественная процессия, множество дев с зажженными свечами сопровождали младенца Марию ко храму Господню. На пороге храма Ее встретил первосвященник. Мария самостоятельно поднялась по 15-ти ступеням, которые вели в храм, и первосвященник по наитию Святого Духа ввел Ее в Святая Святых. Это то место, куда один раз в году мог входить только он, принося жертвенную кровь во искупление грехов всего иудейского народа.

В этом празднике сокрыто много значений и смыслов для нас с вами. Родители Девы Марии Иоаким и Анна восприняли ребенка, как дар Божий, и посвятили Богу. Это — пример для всех родителей, потому что мы часто воспринимаем детей, как свою личную собственность, желая в них воплотить свои чаяния и мечты. В некоторых семьях дети ничего не слышат о Боге и вечной жизни. Родители их родили не для Бога, а для себя самих. А Иоаким и Анна показывают нам другое — рождение и последующее воспитание ребенка, направленные на то, чтобы ребенок познал Истину, познал Бога. Дети нам дарованы Богом, но они нам не принадлежат — они Божии. Престарелые Иоаким и Анна, не имея возможности дать достойное воспитание дочери, отвели Ее в храм, где она воспитывалась при алтаре Божием…

Дева Мария, будучи сама вместилищем Христа Бога, воплотившегося через Нее, промыслительно вошла в святилище храма, в Святая Святых. Это явное указание Ее избранничества, предзнаменование того, что Она является живым храмом Христа Спасителя. И этот день предзнаменования нашего спасения, нашей радости, которую мы уже скоро испытаем по случаю Рождества Христова.

На всенощном богослужении накануне праздника Введения мы впервые услышали пение рождественского ирмоса «Христос раждается, славите...» С того момента, когда Пресвятая Дева была посвящена Богу и введена в Святая Святых, начинается Ее подготовка к тому, чтобы стать Матерью Спасителя. Поэтому этот радостный праздник предзнаменует приход в мир Иисуса Христа и наше Спасение. Также он учит нас, как нужно относиться к детям, чтобы мы их посвящали Богу, воспитывали в благочестии. И в этом примером нам служит Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, наша ходатаица и молитвенница перед Престолом Божиим.