Закон сохранения любви

С 5 по 7 декабря в саровских школах прошли беседы с известным педагогом-психологом Владой Владимировной Воскресенской из города Кстово.

Влада Воскресенская – педагог с 60-летним стажем, отличник просвещения РСФСР, Серафимовский учитель, имеет церковную награду – орден св. равноап. княгини Ольги III степени. Она провела встречи с учениками по классам, с педагогами и родителями Саровской православной гимназии, школы-интерната № 1 и школы № 7. Мне посчастливилось побывать на встрече в православной гимназии.

– «Миленькие мои, садитесь поближе. Я не люблю говорить в микрофон. На задних рядах отсиживаются двоечники, а вы не такие». Надо же, в первый раз нас увидела, а уже приласкала словом! Уставшие после работы люди заулыбались и доверчиво потянулись на первые ряды. Гостья из Кстова не была похожа на лектора, а на любящую бабушку. От каждого ее слова и облика веяло такой любовью, что хотелось, как в детстве, подставить голову, чтобы погладили. Почему в нашей жизни недостает такого неспешного общения, принятия и любви? Она говорила о том, что мы cами виноваты в этом, живем как в скоростном поезде «Сапсан», когда не успеваешь прочесть названия остановок, мелькающих за окном. В житейской гонке доводим себя до состояния омертвелости и упускаем самое главное – соучастие в жизни собственных детей, счастье общения друг с другом. Настолько привыкаем к этому, что уже и не замечаем.

– Иногда наше общение с детьми сводится к фразам «ты поел?», «уроки выучил?». Это приведет к тому, что мы в старости услышим от них то же самое. Спросила ребят: «Как давно вы разговаривали с папой по душам?» Один мальчик удивился: «А разве можно?» Нужно постараться создать в семье доверительные отношения. Иначе дети в своих переживаниях и неудачах предоставлены сами себе.

Как это сделать? Об этом пошел дальнейший разговор. Почему малыш просит родителей без конца читать одну и ту же сказку? Он не издевается над нами, просто у него развивается центр памяти, и он нуждается в повторах. Никакая техника и гаджеты не должны заменять теплого человеческого общения. Это как? Влада Владимировна прошла по рядам, обнимая людей. Чтобы все вспомнили, как это делается. Это уходит из семьи, а ведь обнимать надо не только маленьких детей, но и старшеклассников, и уже взрослых. – «Мы стараемся обеспечить детей материально, но они не получают главного приданного – искусства жить внутри семьи». Рассмотрели, каким должно быть вечернее общение, когда все семья в сборе.

– Как мы встречаем мужа после работы? – «Вынеси мусор, пока не разделся». Ну как можно любимого человека встретить помойным ведром? И с этим приданным наши дочки идут в свою семейную жизнь.

Влада Владимировна поделилась опытом, как отвадить ребенка от интернета, всякий раз переключая на другое, и секретами общения с подростком. – «Чаще просите его помочь, говорите, как вы нуждаетесь в этом. Я лично убедилась, какие ваши дети добрые, их надо только немного приголубить».

– Какая правильная, то есть установленная Богом иерархия семьи? Дети должны это знать, потому что семейная иерархия – первое условие воспитания послушания детей, в этом залог их будущего семейного счастья. В безбожное советское время из педагогики вычеркнули понятия милосердия и послушания. Так вот, отец – это первый чин после ангела на земле, глава семьи, ее крыло. Он за семью и за жену отвечает перед Богом. Это понятие надо взращивать в сыновьях. Я встречаюсь с молодыми призывниками, многие из них растут без отца. Этим ребятам очень трудно в армии, где требуются дисциплина и послушание, а они к этому не привыкли. Я объясняю им, что они в армии приобретут терпение, смирение и послушание – качества, без которых невозможно построить семью.

А какое звание у женщины перед Богом? Храм возрождения рода человеческого и первое звено разума в цепи человечества, потому что ребенок все усваивает от матери. И не просто продолжательница рода, а храм. Жизнь человеческая должна зарождаться в чистоте. И в своих дочерей нужно вселить умение чувствовать себя за мужем, только тогда они будут счастливы замужем.

Много говорилось о первом договоре, который Бог заключил с людьми. Это – пятая заповедь – о почитании родителей. Влада Владимировна иллюстрировала свои слова житейскими историями и рассказами.

– Ответьте сами себе на вопрос, давно ли вы обнимали и целовали своих матерей и отцов? Иногда спрашивают, а если мать уже умерла? Тогда сходи на могилку, помяни и попроси у нее прощения Христа ради. Когда твои дети не слушаются, то вспомни себя в их возрасте, попроси прощения у родителей, принеси покаяние, и ситуация обязательно изменится. Сам Господь будет тебе помогать. Это духовный закон. Дети воспринимают нашу манеру поведения и отношение к родителям на духовном уровне.

Когда дети вырастут, они будут жить не тем, что им говорили в школе, а тем, что они видели в своей семье. Не надо ругать детей за то, что у них не получается. Этим можно вызвать только отвращение к учебе и отчуждение. Лучше подумайте, чем можно помочь. В семье не должно быть крика и сквернословия. Это табу. И еще – ухаживать за своими родителями – это душу спасать…

Казалось бы, мы и так все это знаем. Но простые слова Влады Владимировны ложились, как бальзам на душу. Люди расходились в приподнятом настроении, с желанием взращивать любовь в своем сердце и своей семье. Ведь это то, чего нам больше всего не хватает.