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Программу "Введение в иконопись" представили в Казани

8 декабря 2016 года

3 декабря преподаватель ИЗО Саровской православной гимназии Олеся Финюшина как победитель II межрегионального этапа XI Международного конкурса «За нравственный подвиг учителя» (в номинации «Лучшая инновационная разработка года») приняла участие в Рождественских образовательных чтениях в г. Казани.

На этом форуме состоялось награждение победителей конкурса. А во время секционной работы Олеся Валерьевна познакомила педагогов с разработанной ею программой дополнительного образования «Введение в иконопись». Большой интерес собравшихся вызвала сама методика и, особенно, работы детей. Участники секции отметили необходимость профессионального  сотрудничества и совместного обсуждения наиболее удачных образовательных программ духовно-нравственного воспитания.

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