11 декабря в поселке городского типа Ардатов Нижегородской области состоялся слет отрядов Национальной организации витязей (НОВ), посвященный Дню памяти их небесного покровителя – святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщает сайт Выксунской епархии.



В слете, объединившем более пятидесяти витязей, приняли участие отряды и дружины из Нижнего Новгорода, Сарова, Ардатова, Выксы. Мероприятие началось в соборе иконы Божией Матери «Знамение» с молебна благоверному князю. На молебне был освящен флажок отряда НОВ имени преподобного Варнавы Гефсиманского города Выксы, который теперь всегда будет находиться в штабе отряда.

По окончании молебна адъютант штаба округа Роман Тигин и начальник отряда НОВ имени преподобного Варнавы Гефсиманского Светлана Матчина дали предварительное обещание. Смысл обещания заключается в решимости следовать в своей жизни высокому идеалу служения Церкви и Отечеству – России по мере сил своих и возможностей в любом положении и на любом посту. Дается оно перед строем с обязательным целованием Креста и Евангелия в подтверждение своего твердого намерения.

Программа слета продолжилась в здании воскресной школы. Здесь состоялась линейка, на которой были зачитаны приказ по центру НОВ за подписью ее главного начальника Алексея Григорьева и приказ по округу за подписью его начальницы Анжелики Саенко. В этот день ряды витязей пополнились на тринадцать человек, а Роман Тигин, Светлана Матчина, Анастасия Генералова (отряд «Князь Пожарский» г. Нижний Новгород) и Анастасия Шаталова (дружина преп. Серафима Саровского поселок Ардатов) получили звание младших инструкторов. На линейке с поздравительным словом к собравшимся обратились духовный руководитель дружины преп. Серафима Саровского протоиерей Михаил Резин, духовный руководитель отряда НОВ им. Преп Варнавы Гефсиманского иерей Лев Корнев и начальница Округа Анжелика Саенко.

После линейки была организована познавательная викторина. Ее главной темой стала история жизни и военных подвигов во славу Отечества великого князя Александра Невского. Участники викторины не только продемонстрировали знание русской истории и судьбы великого князя, но в игровой форме смогли пообщаться друг с другом.

В этот же день состоялось заседание штаба округа, на котором присутствовали все руководители отрядов и дружин. На немрассматривались вопросы дальнейшего развития Нижегородского округа. Обсуждался вопрос организации сезонных и летних лагерей. Мероприятие завершилось традиционной «Прощальной песней» витязей.