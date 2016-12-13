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Предрождественские мастер-классы

13 декабря 2016 года

9 и 10 декабря рукодельницы из объединения православной молодежи Сарова провели два творческих мастер-класса перед Рождеством Христовым: в «Теплом доме» и школе № 13.

В «Теплом доме» 9 декабря воспитанники разрисовывали деревянные заготовки для игрушек. Также детям рассказали о Рождестве Христовом. Они отгадывали загадки, общались с гостями из Молодежного совета наследия прп. Серафима Саровского.
А 10 декабря в школе №13 прошел мастер-класс для старшеклассниц по шитью сувенирных елочек . Все изготовленные игрушки девочки решили подарить ученикам коррекционной школы-интерната № 9.

Источник: https://vk.com/club104175467.

Новости / 2016 все новости / 20161213-предрождественские мастер-классы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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