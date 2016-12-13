Праздник первой исповеди – повод к размышлению родителей

11 декабря состоялся очередной Праздник первой исповеди. В православных приходах Сарова стало традицией, когда Рождественским и Великим постом для детей, достигших семи лет и ни разу не приступавших к Таинству покаяния – исповеди, Саровским благочинием проводится специальный праздник.

Праздник этот очень трогательный и красивый, однако его цель – не столько украсить нашу жизнь, сколько помочь родителям выработать правильный подход к духовному воспитанию своих детей. Для этого за неделю до первой исповеди священник встречается с родными и крестными детей, а затем беседует и с самими ребятишками.

За проведение праздника традиционно отвечает иерей Сергий Скузоваткин. Перед началом разговора батюшка всегда выясняет, кто из родных пришел на беседу и привел ребенка. Поскольку очень важно, чтобы присутствовали именно родители – мамы и папы. Как бы не были заинтересованы в христианском воспитании ребенка крестные или бабушки, главная роль всегда принадлежит родителям. От степени их собственной заинтересованности, воцерковленности зависит и то, как они смогут настроить ребенка на исповедь, подготовить к ней.

На этот раз большинство из пришедших сами делали первые шаги в храме. Поэтому свою беседу священник начал с рассказа о центральном таинстве Православной Церкви, о причастии Святых Христовых Таин. Он пояснил, что храм – это образ человека. Сам Господь сказал, что мы – храмы Духа Святого и поэтому нам нельзя осквернять свои тела. Конечно, храм – это источник добра и святости, но цель человека – не унести с собой святость и благодать из храма, а стать их частью. Отсюда и название таинства – Причастие. Мы можем приобщиться ко всем делам Божиим – Его Рождеству, Крещению, Преображению, Воскресению... Приобщиться не только к благочестивым традициям, а к Самому Богу, постепенно становясь здесь, на земле, жителями Царства Небесного.

Батюшка начал с того, что дети – такие же люди, только маленького роста. Поэтому взрослые не должны допускать в разговоре с ребенком об исповеди и причастии шуток или сюсюканья. Также при подготовке к исповеди очень важна самостоятельность ребенка.

О. Сергий: «Мы должны передать им понимание, что исповедь – это первый разговор с Богом. И что надо открыть Богу все, за что наиболее стыдно – не повседневные грехи, а особенные. Мы с вами должны воспитать детей христианами лучше, чем мы сами. А детская чистота – хорошее условие для святости». Батюшка несколько раз предостерег родителей, чтобы они не вмешивались в разговор ребенка с Богом. Пусть он сам напишет свои грехи так, как он их понимает, и такими каракулями, как может. И после исповеди ни в коем случае не надо спрашивать, что было. Изначально надо ценить личность ребенка, которая очень важна для Бога. Ребенок вполне способен понять, что есть Бог, который Свою Кровь пролил за нас и ждет, что мы к Нему обратимся. Самое главное, чтобы на первой исповеди отрок получил настоящий опыт честного общения с Богом.

Практика показывает, что не все дети к семи годам созрели для исповеди. Но иногда и шестилетки могут сознательно раскаиваться. Родители должны понять готовность к этому своего ребенка. Если отрок решит исповедываться и причащаться, то с ним надо договариваться о посте. Детям чаще труднее отказаться от мультфильмов и сладкого, чем от мясных котлет. Все нужно обсудить, чтобы ограничения в еде и удовольствиях были добровольными. Надо объяснить важность внимательного наблюдения за собой – какие слова говорю, почему ссорюсь и т. д. Поститься в пище достаточно в субботу, а вся неделя – это добровольные ограничения по договоренности. Молитвенное правило перед причастием можно прочесть не полностью. Выбрать некоторые наиболее понятные молитвы и читать их вместе с ребенком вечерами, медленно, объясняя смысл. Для подросшего ребенка причастие уже должно предваряться исповедью, а исповедь — дело добровольное. Пусть это будет реже, чем хотелось бы родителям, но зато от чистого сердца. Самое плохое, когда детей принуждают идти на исповедь, формально перечисляя грехи, подсказанные взрослыми. Невольник — не богомольник.

Резюмируя сказанное, священник еще раз выделил принципы подготовки к исповеди ребенка. Исповедь должна быть самостоятельной. Подготовка к ней – добровольной. Каяться нужно в том, в чем по-настоящему очень стыдно. Надо объяснить, что Господь невидимо предстоит и принимает исповедание – именно Ему мы открываем свою душу, а священник – свидетель. И важно понимание азов православия – что под видом хлеба и вина мы принимаем Тело и Кровь Христовы. В помощь себе родители получили подарок – книгу протоиерея Максима Козлова «Детская исповедь. Не навреди!».

Пока родители беседовали со священником, дети посмотрели спектакль Православного творческого объединения «МiР» «Золотая прялочка». А затем и они пили чай за столом с батюшкой. Это помогает ребенку познакомиться со священником, перестать его бояться.

На этот раз на праздник записали 25 детей, в беседе 4 декабря приняли участие родители и крестные 18 ребятишек, а на исповедь и причастие 11 декабря пришли 12 – по числу апостолов.

И это – хороший результат, если родители, все взвесив и поговорив с ребенком, приняли решение отложить первую исповедь. Великим постом снова будет возможность принять участие в празднике. Прекрасно, что родители первоклассников Саровской православной гимназии, которые уже успели там исповедаться перед праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, поняли, что не стоит вести ребенка на приходской праздник ради торжественности момента и белого цветка в подарок. Ведь первая исповедь для него уже состоялась. А еще лучше, если родители решили начать с себя. Поскольку на встрече с батюшкой в ответ на вопрос «Кто из вас причащается не чаще одного раза в год или вообще еще не причащался?» поднялось много рук.