Киев — Дивеево — Саров

15 декабря в библиотеке им. В. Маяковского участники Клуба любителей православной книги совершили виртуальное паломничество в Киево-Печерскую лавру.

Сотрудники библиотеки показали собравшимся видеофильм об истории и традициях лавры. А Андрей Рыбаков и Надежда Тарасова дополнили фильм интересными подробностями и сообщением о современном положении дел. Кое-кто из присутствующих ранее посещал Киево-Печерскую лавру, но многое подзабылось, и сведения у людей были отрывочные. А после познавательной встречи все выстроилось в единую и величественную картину. Ближние и дальние пещеры, архитектурный ансамбль из двадцати храмов и четырех колоколен, 122 канонизированных святых, нетленные мощи и мироточивые главы, результаты научных исследований и воспоминания очевидцев, славные страницы истории и свидетельства о чудесах — встреча получилась удивительно информационно насыщенной.

Особенное впечатление произвел рассказ о подвигах святых подвижников, которые превосходят всякое понимание, и о невидимых духовных нитях, связывающих Саров и Дивеево с Киевом и Киево-Печерской лаврой.

Саровские пещеры были ископаны в подражание киевским, и подземный храм в них был освящен в честь прпп. Антония и Феодосия Киевопечерских. Прп. Антоний пришел в Киев со Святой Горы Афон по благословению духовного отца. А юноша Прохор Мошнин, в будущем прп. Серафим Саровский, предпринял путешествие в Киев и у старца Досифея из Китаевой пустыни испросил благословение на монашество. Досифей, а, вернее, Досифея, направила его в Саровскую пустынь. Кстати, детство основоположника русского монашества прп. Феодосия, первого преподобного, канонизованного Русской Православной Церковью, прошло в Курске, откуда был родом батюшка Серафим и ряд насельников Саровского монастыря. Этот город дал множество монашествующих и святых. Ведущие встречи прочитали завещание прп. Феодосия, написанное в ХІІ веке киевскому князю Изяславу и всему народу. Оно звучит удивительно современно.

Основательница Дивеевского монастыря прп. Александра, в миру Агафия Мельгунова, приняла монашеский постриг в Киеве, во Флоровском монастыре. Там ей явилась Пресвятая Богородица, которая велела идти на север, чтобы основать монастырь. Матерь Божия пообещала Агафие Семеновне, что Она Сама укажет нужное место и на новый монастырь низведет благодать всех трех Своих уделов: Иверии, Афона и Киева. Так Четвертый удел Божией Матери духовно связан с этими святыми местами.

А. Рыбаков рассказал о чудесном обретении, переводе и издании книги «Тератургима или чудеса», в которой монах Афанасий поведал о 67 чудесах по молитвам Киевопечерским святым. Например, когда во время осады Лавры из дождевых туч пошел кипяток или о воскрешении утопленника. Книга вышла в 1990-е годы. С тех пор произошло много новых чудес и исцелений. Они были включены в дополненное издание «Тератургима или чудеса нового века».

За свою почти тысячелетнюю историю Киево-Печерская лавра неоднократно подвергалась вражеским нападениям. Но безжалостнее нашествия полчищ Батыя было гонение в советское время, которое завершилось окончательным закрытием Лавры к 1930 году, когда она была превращена в историко-культурный заповедник. Широкое празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году стало началом возрождения Киево-Печерской лавры, которой передали Дальние пещеры. Сейчас Лавра — оплот православия в Украине. Участники встречи еще помнят попытку ее захвата в 2014 году. Были зачитаны уже опубликованные воспоминания очевидцев этих событий. Они утверждают, что на защиту Киево-Печерской лавры встал сонм ее преподобных отцов. Древние святые продолжают помогать людям.

Н. Тарасова напомнила собравшимся о том, что в саровском храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи находится ковчег с 14-ю частицами мощей Киевопечерских святых (см. публикации: Храм Иоанна Предтечи: прошлое и настоящее, «Покровители града Киева и всего Отечества нашего»). Среди них много тех, кто прославился исцелениями: безмездный врач Агапит, целебники Дамиан и Ипатий, Иосиф и Пимен Многоболезненные и др. Будем прибегать к этим святым, которые своим присутствием благословили наш город.

А в заключение встречи священник Сергий Скузоваткин завершил свой рассказ о паломничестве на Афон, начатый на прошлом собрании Клуба любителей православной книги.