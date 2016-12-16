Митрополит Георгий совершил Божественную литургию в Саровском монастыре

16 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре – Саровской пустыни. Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Серафима Саровского.

Правящему архиерею сослужили наместник монастыря игумен Никон (Ивашков), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, другие клирики благочиния и Нижегородской епархии. За литургией вместе с прихожанами молились гости Сарова, прибывшие для участия в заседании духовно-научного центра. Присутствовали глава города Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев и другие представители руководства города и Российского федерального ядерного центра. Иерей Сергий Скузоваткин в своей проповеди рассказал о житии и духовном наследии святого этого дня — прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца, одного из первых учеников прп. Сергия Радонежского. По традиции, по окончании богослужения правящий архиерей, гости и руководство города помолились в келье прп. Серафима Саровского, где владыка помазал собравшихся освященным маслом из лампады перед иконой батюшки Серафима.