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Митрополит Георгий совершил Божественную литургию в Саровском монастыре

16 декабря 2016 года

16 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре – Саровской пустыни. Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Серафима Саровского.

Правящему архиерею сослужили наместник монастыря игумен Никон (Ивашков), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, другие клирики благочиния и Нижегородской епархии. За литургией вместе с прихожанами молились гости Сарова, прибывшие для участия в заседании духовно-научного центра. Присутствовали глава города Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев и другие представители руководства города и Российского федерального ядерного центра. Иерей Сергий Скузоваткин в своей проповеди рассказал о житии и духовном наследии святого этого дня — прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца, одного из первых учеников прп. Сергия Радонежского. По традиции, по окончании богослужения правящий архиерей, гости и руководство города помолились в келье прп. Серафима Саровского, где владыка помазал собравшихся освященным маслом из лампады перед иконой батюшки Серафима.

Свято-Успенский Мужской монастырь - Саровская пустынь / 2016 год все события / 20161216-Архиерейское богослужение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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