Митрополит Георгий поздравил протоиерея Павла Павликова с днем рождения

18 декабря 2016 года
Протоиерею Павлу Павликову
Ваше Высокопреподобие, досточтимый отец Павел!
Примите сердечные поздравления со знаменательной датой — 45-летием со дня рождения!
Следуя призыву Небесного Архиерея, Вы приняли священный сан, дабы возвещать Царствие Божие» (Лк 9:60) вверенным чадам. Добросовестно исполняя послушания помощника благочинного Саровского округа Нижегородской епархии по делам молодежи, Вы печетесь о духовном и культурном возрастании подрастающего поколения. Вы с благодарностью принимаете благословения Священноначалия, усердно трудясь на благо и во славу Матери Церкви.
В этот торжественный день от души желаю Вам, дорогой отец Павел, здоровья и неисчерпаемых милостей от Жизнодавца Христа!
С любовью о Господе,
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
Справка. Протоиерей Павел Павликов является настоятелем храма Вознесения Господня в с. Ореховец и клириком храма св. прпмц. Елисаветы Феодоровны в с. Дивеево. Он несет послушание помощника благочинного Саровского округа по делам молодежи, а также по образованию и катехизации в Дивеевском районе. О. Павел окормляет ВПК «Град» и проведение военно-патриотических соревнований «Православный воин».
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