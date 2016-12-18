Первые соревнования «Антитеррор — 2016»

17 декабря в Сарове на базе Школы рукопашного боя им. Александра Невского впервые в Нижегородской области прошли тактико-специальные соревнования «Антитеррор — 2016», приуроченные к празднованию Дня работника органов безопасности Российской Федерации.

До сих пор Школа рукопашного боя им. Александра Невского и дивеевский ВПК «Град» проводили соревнования по армейскому рукопашному бою, кинжальному казачьему бою и военно-тактические соревнования разведчиков на пересеченной местности. Теперь у Школы появилось свое помещение в здании монастырского комплекса по пр. Мира, 25 (бывший архив РФЯЦ-ВНИИЭФ), которое предоставил наместник Саровского монастыря игумен Никон. Помещение отремонтировали, устроили там спортзал, тактический зал, тренерскую и раздевалки. При наличии помещения появилась возможность проведения тактико-специальных соревнований по образцу соревнований спецподразделений антиреррора «Альфа». В них приняли участие около пятидесяти детей и взрослых из Сарова, Москвы, Дивеева и Дивеевского района.

Соревнования проводились в трех основных категориях: младшая (участники от 10 до 17 лет), старшая (от 18 лет и старше) и ночная категория (участники от 18 лет и старше выполняли задания при выключенном освещении с использованием тактических фонарей).

Отрабатывалась тактика штурмового подразделения при освобождении заложников. Это узко специализированное направление, которым занимается спецназ: выборочная и аккуратная профессиональная работа, которая нацелена не просто на уничтожение живой силы противника, но и на то, чтобы при операции не пострадало гражданское население.

В ходе соревнований от участников требовалось зачистить от условных террористов помещение тактического зала, с перегородками и комнатами, не подстрелив при этом ни одного заложника. Учитывалось время выполнения задания. Роль «террористов» и «заложников» выполняли мишени (одних от других можно было отличить по наличию оружия, висящего на мишени). У самих ребят было страйкбольное оружие, стреляющее шариками, и защитные очки. Многие из них впервые столкнулись с таким заданием, и им было интересно. Оно требовало точности, сообразительности и быстроты реакции. Перед началом соревнований судья провел ребят по маршруту, чтобы они запомнили планировку помещения.

В Школе рукопашного боя им. Александра Невского идет подготовка будущих воинов по разным направлениям, потому что воин должен знать и уметь многое. Основная задача соревнований – заинтересовать ребят и выявить сильнейших в тактико-специальной подготовке. Когда они пойдут служить в армию, то уже будут реально, а не из книжек представлять особенности той или иной воинской специализации. Поймут, что им по душе, и смогут осознанно выбрать свой воинский путь.

В младшей категории приняли участие 34 будущих защитника Отечества. Победителями среди участников от 10 до 12 лет включительно стали: первое место — Николай Никишин (ВПК «Град», с. Дивеево), второе место – Харитон Игнатов (ШРБ им. Александра Невского, Саров), третье место – Александр Никишин (ВПК «Град», Дивеево). Победители в категории от 13 до 14 лет включительно: первое место – Илья Ламзин (ШРБ им. Александра Невского, Саров), второе место – Федор Фадеев (ШРБ им. Александра Невского, Саров), третье место – Софья Фролова (Страйкбольный клуб, Саров). Победители в категории от 15 до 17 лет включительно: первое место – Семен Баклашкин (ШРБ им. Александра Невского, Саров), второе место – Илья Шевлягин (ВПК «Град», с. Дивеево), третье место – Виталий Гладков (ВПК «Мужество», Саров).

В старшей категории места распределились следующим образом: первое место – Юрий Бельский (ШРБ им. Александра Невского, Саров), второе место – Артем Шикин (Саровско-Дивеевская казачья община, Саров), третье место – Сергей Куличков (Страйкбольный клуб «USMC A-16», Саров).

В ночной категории первое место у Ильи Ламзина (ШРБ им. Александра Невского, Саров), второе место – у Романа Герасименко (НРВИО «1945», Саров), третье — у Михаила Ухабова-Богославского (страйкбольный клуб «Новоград», г. Москва).