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Беседы священника с юными хоккеистами

18 декабря 2016 года

Протоиерей Владимир Кузнецов в Ледовом дворце на прошлой неделе провел ряд встреч с юными хоккеистами, которые тренируются при ХК «Саров».

Священник уже более десяти лет является духовным наставников саровских хоккеистов, как взрослых спортсменов, так и начинающих.

Во время последних встреч о. Владимир побеседовал с 13-летними хоккеистами о том, как помогают гармонично развиваться физкультура и спорт, о необходимости сплоченности команды, где «один за всех и все за одного». Поговорили о заповеди почитания родителей и о примерах православных воинов, которые дают спортсменам образцы стойкости, мужества и чести. Священник показал те духовные ниточки, которые могут связать спорт со святостью и с тем удивительным местом, где мы живем.

А во время беседы с семилетними хоккеистами о. Владимир дал ребятам нравственные ориентиры на хорошо известных им примерах — сказке «Мойдодыр» и стихотворении «Что такое хорошо, и что такое плохо». Надо помогать друг другу, почитать родителей, слушаться тренеров — такие выводы в ходе разговора делали сами ребята. Так духовно-нравственное воспитание юных спортсменов идет рука об руку с физическим развитием.

Военно-патриотическая работа с молодежью и спорт / 2016 год / 20161218-О. Владимир с юными хоккеистами
 
 
 

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Текст М. Курякиной, фото Е. Брусовой

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