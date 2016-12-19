«Современное государство: духовно-нравственные основы и право»

Эту тему обсуждали в Сарове эксперты 16 декабря на заседании духовно-научного центра (ДНЦ) при Российском федеральном ядерном центре и Саровском монастыре. Встречу возглавили два сопредседателя: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев.

В заседании участвовали гости Cарова: зампредседателя Внешэкономбанка, член Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» Андрей Клепач, председатель правления Ассоциации юристов России и начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов, его советник Олег Воробьев и руководитель Аппарата Александр Болотов, советник председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Крастынь. Также присутствовали глава города Александр Тихонов, глава городской администрации Алексей Голубев, советник при дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Картанов, другие представители органов власти и Ядерного центра, наместник Саровского монастыря игумен Никон и благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

В своем приветственном слове митрополит Георгий отметил как самое яркое событие уходящего года встречу во время торжеств 1 августа Святейшего Патриарха Кирилла с учеными в стенах Саровского монастыря. Был показан видеоролик об этом событии, которое вызвало широкий резонанс. Тогда Предстоятель Церкви познакомился с результатами работы экспертов в Сарове и дал им высокую оценку. А Игорь Манылов сказал, что изданная во ВНИИЭФ брошюра о ДНЦ идет нарасхват. Академик Радий Илькаев убежден, что неслучайно эта работа экспертов проходит на базе Ядерного центра. Он с гордостью рассказал об успехах института, который занимает лидирующие позиции по числу лауреатов премии Правительства РФ в области науки, по числу изобретений и индексу цитирования открытых разработок.

Двухканальная система — симфония духовной и светской власти

Радий Иванович сразу же задал тему дальнейшего обсуждения. Он отметил, что в ядерной отрасли все системы — двухканальные. Если отказывает один канал, то срабатывает другой. И в политической жизни России нам нужен аналогичный подход, — считает академик Илькаев, — чтобы в моменты сбоя управления государством, как это было в 1917 или 1991 году, власть не перехватывали случайные люди. Р. Илькаев: «Мне бы хотелось, чтобы наши юристы и политтехнологи придумали, как это сделать… конечно, под нравственным зонтиком Русской Православной Церкви». По мнению ученого, тогда бы наше общество смогло развиваться более высокими темпами. И такое возможно. Это показали события в Сарове в 2003 году. Тогда к торжествам 100-летия канонизации прп. Серафима Саровского за пять месяцев был восстановлен храм в честь Преподобного. В условиях нехватки времени, денег, специалистов была поставлена нереальная задача, но ее удалось решить, потому что в едином порыве объединились власть, ученые и Церковь.

Владыка Георгий считает, что не надо изобретать ничего нового, но воспользоваться опытом Византии, где существовала симфония духовной и светской власти. Эти идеи были принесены и в Россию, благодаря им удалось собрать великую страну. Причем, история показала, что как только государство начинало вмешиваться во внутренние дела Церкви, оно ослабевало. То же самое происходило, когда Церковь увлекалась политикой. Правящий архиерей рассказал о том, как впервые дала сбой симфония духовной и светской власти в России, при царе Алексее Михайловиче. И уже его сын, император Петр I, в 1721 году упразднил институт Патриаршества. Церковь стала зависима от государства. Одно крыло из двух было подрезано, что и привело, в итоге, к падению Российской империи.

У нас есть двухканальная система, считает митрополит Георгий. Ее просто надо восстановить. И помнить, что как Церковь не должна идти во власть, так и государство не должно навязывать ей извне «демократические» перемены, потому что Православная Церковь является хранительницей благочестия. Владыка предложил попробовать отработать механизмы взаимодействия в духе симфонии в Сарове и Дивеевском районе.

Радий Иванович отметил, что в Сарове необходимо родить шесть тысяч детей. Если у нас количество населения возрастет с 94 до 100 тысяч, то у города будет уже другой бюджет.

«Давайте, разработаем совместную программу, начиная от противоабортной деятельности, — предложил владыка, — у нас уже такой опыт есть. А то мы призываем людей рожать детей, но материально их не до конца стимулируем». «Мы уже обсуждали, может быть, включить в колдоговор нашего института поддержку многодетных семей», — поделился соображениями Радий Илькаев. А Алексей Голубев добавил, что в этом году впервые, начиная с 1995 года, рождаемость в Сарове превысила смертность. «Если на одного умершего будет приходиться не меньше, чем трое новорожденных, только тогда можно будет говорить, что система положительно работает», — подытожил владыка.

Государственное управление как служение

С основным докладом «Государственное управление как служение» выступил Игорь Манылов. Он рассказал, что сформировалась команда единомышленников, которая разрабатывает разные аспекты темы. Над блоком «Правосудие и справедливость» работает министр юстиции РФ Александр Коновалов, правовую культуру и традиции исследует Феликс Разумовский, влияние СМИ на государственное управление — Владимир Легойда, проблему легализации греха и права человека в европейской и российской политической и правовой доктрине изучает социолог Михаил Тарусин.

И. Манылов крупными мазками обрисовал то, что происходит с государственной и правовой системами России спустя четверть века реформ. Он констатировал, что была проделана огромная работа в сфере государственного строительства и создания новой правовой системы, однако до сих пор в обществе нет окончательных ответов на вопроc, что же мы строим? И какая система организации управления нам подходит? За последние 25 лет общество сильно раздробилось, в нем нет общих приоритетов и ценностей. Мы утратили дружбу народов, но так и не сформировали новую национальную идентичность.

Ассоциацияя юристов России, которую возглавляет Игорь Евгеньевич, следит в т. ч. и за уровнем подготовки кадров. Было 60 советских вузов, которые выпускали юристов, а стало — 1200 только на территории России. Из полутора миллионов дипломированных юристов только половина работает по специальности. Произошла девальвация этой профессии. В итоге, лишь 140 вузов из 1200 получили государственную аккредитацию.

По словам И. Манылова, в самих принципах, на которых формируется государственный управленческий аппарат, существует перекос в сторону материальных ценностей. Приоритет прав и свобод гражданина заточен под то, чтобы защитить чиновника, а не обеспечить его служение. Однако, несмотря на это, большинство госслужащих — добросовестные и порядочные люди, отметил он. Докладчик убежден, что материальная мотивация не должна быть единственной, необходимо создание и нематериальных стимулов, и корпораптивных кодексов чести. Он привел в пример Японию, где культивируются почет и выслуга лет, где люди очень дорожат своей репутацией.

Проблема еще и в том, что отечественные СМИ не формируют в обществе позитивный облик госслужащего и госслужбы, а занимаются их дискредитацией. Игорь Евгеньевич убежден, что нельзя дискредитировать институты, должна быть государственная информационная политика в этой области. Он отметил, что современная система борьбы с коррупцией также дискредитирует власть и формирует коррупционное поведение. А искоренить такое поведение может не только неотвратимость наказания, но и устранение причин. В качестве примера он привел механизм системы закупок, который мешает решать поставленные задачи. Кроме того, эти инструменты недоверия очень дорогостоящие. По его словам, европейские юристы признают, что открытое общество так и устроено — там все всех боятся...

Участники встречи обсуждали, как вырастить порядочных людей и, одновременно, профессионалов своего дела; каково соотношение юридического права и нравственных норм, и как быть, когда формальный подход не работает. Оживленно прошла дискуссия о том, какой же должна быть кадровая политика.

Андрей Клепач считает, что вопрос служения более широкий и не сводится только к госслужбе. Буржуазное общество строится на финансовых интересах, а как быть с интересами государства, которые никак не связаны с получением прибыли? Именно прибыль является целью деятельности, например, ряда госкорпораций. Это противоречие показывает, что юридические нормы несовершенны. Мы еще не создали такую государственную систему, которая бы отражала национальные ценности и идею модернизации. По его словам, мы наблюдаем все усиливающийся кризис системы управления, который может привести к параличу власти. Сегодня в России копируют западные технократические технологии управления, когда пиар и шоу заменяют реальное дело. Это одна из наших уязвимых точек.

По мнению С. Крастыня, не надо воспитывать госслужащих, но если руководитель поступает по совести, так же будут поступать и его подчиненные.

Выбираем образ или имидж?

Митрополит Георгий подвел итоги встречи:

— Надо признать, что над каждым не поставить надсмотрщика. Надо заниматься воспитанием граждан, а это — долгий процесс. Проблема в том, что мы ставим кратковременные задачи, а надо смотреть вперед хотя бы на 25 лет. Тема воспитания должна стать фундаментальной и все, что мешает этому, нужно отсекать.

Американская система управления для нас не подходит, потому что мы — другие. Мы работаем на имидж, пытаясь произвести впечатление. Но если нам нужен образ или образец, то тогда нам не нужен имидж.

Мы скопировали у Запада агрессивное информационное пространство, когда показывают негатив, а положительные примеры неинтересны. У нас показывают актеров, которые играют героев, а раньше показывали самих героев, наших современников. Через негатив дискредитируют институты — армию, здравоохранение, образование, органы власти. И мы сами себя приучили к искаженному зеркалу информационного пространства. Нельзя давать в СМИ сюжеты о людях до окончания судебного разбирательства.

Давайте, напишем для чиновников такие же правила, как и для военных, дающие образ служения стране. Также введем неписанный нравственный кодекс. Коррупцию надо побеждать не только юридическими нормами, но и благочестием.

Сейчас в общественном сознании слово «чиновник» звучит как «коррупционер». Поэтому деловые люди с опытом работы и нравственным обликом не хотят идти во власть. Если народ поносит солдата, то он не будет умирать за народ. У него отнимают мотивацию. Нужно формировать уважительное отношение к власти...

Участники встречи наметили провести пять заседаний ДНЦ в 2017 году. На следующем заседании будет продолжено рассмотрение темы «Современное государство: духовно-нравственные основы и право». Глава Нижегородской митрополии высказал пожелание, чтобы каждый год издавался сборник материалов ДНЦ и предложил опробовать новый формат встреч — на более широкую аудиторию.

Также в этот день в Доме ученых Андрей Клепач выступил перед сотрудниками Ядерного центра с докладом «Структурные и технологические факторы развития экономики». Гости Сарова посетили источник прп. Серафима Саровского в п. Цыгановка и вечером отбыли в Москву.