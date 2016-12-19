19 декабря была совершена Божественная литургия в надвратном Свято-Никольском храме Саровского монастыря.

Богослужение при большом стечении народа совершил клирик Серафимо-Дивеевского монастыря игумен Серафим (Дубровский). В надвратном храме богослужения бывают в дни памяти свт. Николая Чудотворца. По окончании литургии игумен Серафим обратился к молящимся с пастырским словом:

— Всех вас поздравляю с днем памяти великого угодника Божия свт. Николая, Мир Ликийских Чудотворца!

В тропаре святому говорится: «Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему...» Действительно, Господь явил в лице свт. Николая великого угодника Божия, который родившись в небольшой стране ликийской, как сказано, облагоухал своим миром все страны. Люди призывают его в молитве, чтобы Господь через этого святителя и сегодня творил чудеса, исцелял больных, помогал страждущим людям в различных нуждах и обстоятельствах.

В житии свт. Николая мы видим, как его еще с детства Господь одарил дарами благочестия, смирения, кротости, молитвы и воздержания. И эти дары, которые в нем были посеяны через Святое Крещение, слово Божие и через его подвиг, увидел его дядя, епископ Патарский Николай, который воспитывал мальчика. Он рукоположил племянника во священника, говоря пророческие слова о том, что тот будет великим пастырем Божиим и помощником для всех страждущих, и что он будет твердо стоять в вере православной. И когда во времена гонений на Церковь императора Диоклетиана свт. Николай был заключен в темницу, он ободрял верующих своим примером, словом и молитвой.

Когда же прекратились внешние гонения на христиан со стороны государства и языческого мира, началось еще более сложное для Церкви время, потому что появились лжеучения. Свт. Николай на I Вселенском соборе в 325 году обличил священника Ария, который отрицал божественность Иисуса Христа. Многие увлеклись этим лжеучением: и Царский Дом, и епископы, и священство. Лишь малое стадо оставалось верным Христу. Свт. Николай обличал вероотступников и еретиков, явился прославлением Церкви Христовой.

Свт. Николай нисходил до всех простых людей. В житии святого содержится много примеров его удивительной христианской любви и жертвенности. Он помог человеку, который в крайней нищете решился отдать трех своих дочерей на скверный брак. Свт. Николай подбрасывает в их дом мешочки с золотом, чтобы отвести беду. Отец смог выдать дочерей замуж, и снова воссияли мир и радость в этом доме.

Вспоминая житие этого великого угодника Божия, стяжавшего дерзновение перед Богом, будем помнить, что он и сейчас молится за Церковь и всех нас. Хочется напомнить такой удивительный случай. В Костантинополе жил благочестивый человек Феофан, который помогал нищим, благотворил бедным, питал сирот и принимал странников. Однажды ему во сне явился свт. Николай и велел написать три большие иконы — Спасителя, Божией Матери и свой образ, затем пригласить Патриарха для совершения молебна перед ними.

Когда известный иконописец закончил работу, Феофан пригласил Патриарха со всем клиром в свой дом. Патриарху понравились иконы Господа и Божией Матери, а об иконе свт. Николая он высказался с пренебрежением: «Это был человек низкого звания, и недостойно писать его образ рядом с первыми двумя». Он велел убрать эту икону, и Феофан со скорбью унес ее в дальнюю комнату. Начался обеденный пир, все радовались, прославляя Господа и Божию Матерь. Но закончилось вино у хозяина. И он в своей любви к свт. Николаю ушел в дальнюю комнату и молился перед его иконой о том, чтобы Господь умножил вино и продлил праздник. Когда он вернулся к гостям, то увидел, что пустые сосуды наполнились, и Патриарх похвалил доброго хозяина за его вино.

На следующий день Патриарх на острове в море служил молебен о страждущей отроковице. Когда он на корабле возвращался после молебна, поднялась страшная буря, волны захлестывали судно. Одна волна подхватила Патриарха и повлекла в морскую пучину. И в таком плачевном состоянии перед лицом погибели он вспомнил свои грехи. И вспомнив, как он унизил угодника Божия Николая, сразу воззвал от всего сердца: «Святой Николай, прости меня за то, что я оскорбил твою святость!» И тут же, как сказано, ему явился свт. Николай, который шел по морю. Он сказал: «Ты вчера не захотел помолиться перед моим образом, что же ты сегодня хочешь от меня, такого низкого человека?» Патриарх попросил прощения и его молитв. И свт. Николай уверил, что он благополучно вернется, чтобы ревностно управлять своей паствой, молить Бога и быть внимательным к себе. По молитвам святого сила Божия вернула Патриарха на корабль, и все удивлялись, какая сила спасла этого человека от явной гибели. Тогда он рассказал о чуде, которое случилось с ним. Вернувшись в Константинополь он вновь попросил благочестивого Феофила принести ему икону свт. Николая, построил монастырь и заказал иконописцам святой образ.

Будем чтить этого угодника Божия, чтобы его молитвами Господь и поныне сохранял Свою Церковь от расколов, бед и напастей. И нас хранил своими молитвами. Святителю, отче Николае, моли Бога о нас. Аминь.