В Нижегородской епархии завершился конкурс фольклорного творчества «Свет Рождественской звезды». Два коллектива из Сарова стали его лауреатами.

В категории «Профессиональные коллективы» первое место заняло Православное творческое объединение «МiР» со спектаклем «Рождественский вертеп». А в категории «Вокальный ансамбль» второе место завоевал ансамбль русской народной песни «Забава», рук. Людмила Карпушова.

Конкурс проводил епархиальный отдел культуры при содействии благочинных округов. Было четыре номинации: «Рождественский вертеп» (театрализованное вертепное представление), «Славим, славим Рождество!» (исполнение рождественских колядок, духовных стихов, кантов и других песнопений на тему Рождества Христова), а также «Рождественская звезда» и «Ясельки младенца Христа» по декоративно-прикладному творчеству. Возраст участников — от 5 лет. Принимать участие в конкурсе могли как отдельные участники, так и творческие и семейные коллективы.

Всего были представлены 28 заявок от 263 человек, в т. ч. в номинации «Рождественский вертеп» – 9 (101 человек), в номинации «Славим, славим Рождество!» – 19 (162 человека). В епархиальном этапе конкурса, который прошел 18 декабря во Дворце детского творчества Ленинского района Нижнего Новгорода, приняли участие 13 благочиний епархии, а победителями стали 18 номинантов.

Выступающие оценивались по уровню исполнительского мастерства, артистичности и выразительности; соответствию репертуара тематике конкурса и возрасту исполнителей; содержанию и оригинальности исполнительской интерпретации; созданию сценического образа, сценической культуры и костюма.

Все лауреаты епархиального этапа фестиваля примут участие в церемонии награждения, которая состоится 15 января в культурном центре «Рекорд» (Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 8).



