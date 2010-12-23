Дивеевский монастырь отметил 190-летие своего основания

22 декабря Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь отметил 190-летие со дня своего основания, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Именно 22 декабря 1826 года состоялась закладка мельницы на месте, указанном прп. Серафиму Самой Царицей Небесной. В 1862 году Мельничная общинка была преобразована в монастырь (см. здесь о создании Мельничной общинки).

Праздничную Божественную литургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Архипастырю сослужили благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, старший священник Дивеевского монастыря протоиерей Игорь Покровский, наместник Вознесенского Печерского монастыря Нижнего Новгорода архимандрит Тихон (Затекин), наместник нижегородского Благовещенского монастыря архимандрит Александр (Лукин), наместник Свято-Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков) и другие клирики Нижегородской епархии.

На богослужении вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились настоятельница Дивеевской обители игумения Сергия (Конкова) и сестры монастыря.

В ходе литургии состоялась диаконская хиротония иподиаконаСергия Вопилина.

По окончании литургии верующие прошли крестным ходом по Святой Канавке.