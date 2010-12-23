В Сарове подведены итоги работы Общественного совета при УВД

21 декабря 2016 года в Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров прошло последнее в уходящем году заседание членов Общественного совета, сообщает сайт УВД г. Сарова.

Открыл его начальник МУ полковник полиции Виктор Иванов. Взяв на себя приятную миссию, он вручил члену Общественного совета протоиерею Владимиру Кузнецову благодарственное письмо «за проводимую работу по правовому и профессиональному воспитанию сотрудников в рамках духовно-нравственного и культурного потенциала Русской Православной Церкви, а также по формированию положительного имиджа органов внутренних дел». Продолжил мероприятие председатель Общественного совета Вадим Кривонос. Он довел до присутствующих результаты работы совета, остановившись на наиболее значимых моментах взаимодействия с полицией. Он отметил, что за минувший год общественники приняли участие в 30 акциях, направленных на формирование положительного мнения граждан о деятельности саровской полиции. Проведено четыре заседания членов Общественного совета при УВД, 66 мероприятий с участием общественников. Дважды они приняли участие в проведении должностными лицами МУ личного приема граждан.

Во время встречи члены Общественного совета обсудили и План работы совета на 2017 год, предложенный председателем ОС Вадимом Кривоносом. Он был принят и утвержден единогласно.