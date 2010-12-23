Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

23 декабря/10 декабря
общее время на генерацию страницы 0,0864 s
время на работу php-скриптов 0,0684 s
время на запросы к БД 0,0180 s
запросов к БД 40

Митрополит Георгий провел совещание с настоятелями храмов Саровского благочиния

23 декабря 2016 года

22 декабря в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел совещание с благочинным Саровского округа Нижегородской епархии протоиереем Александром Долбуновым и другими настоятелями храмов этого благочиния, сообщает сайт Нижегородской митрополии. В совещании также участвовал секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев. В ходе встречи обсуждались различные актуальные вопросы жизни благочиния и приходов и перспективы их развития.

Благочиние / 20161222-Cовещание владыки Георгия с клириками Саровского благочиния
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст Андрея Рукавишникова, фото Алексея Козориза, nne.ru

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2016 Православный Саров

О сайте