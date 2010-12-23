Митрополит Георгий провел совещание с настоятелями храмов Саровского благочиния

22 декабря в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел совещание с благочинным Саровского округа Нижегородской епархии протоиереем Александром Долбуновым и другими настоятелями храмов этого благочиния, сообщает сайт Нижегородской митрополии. В совещании также участвовал секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев. В ходе встречи обсуждались различные актуальные вопросы жизни благочиния и приходов и перспективы их развития.

Благочиние / 20161222-Cовещание владыки Георгия с клириками Саровского благочиния