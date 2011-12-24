Итоги епархиального конкурса

Подведены итоги епархиального фестиваля-конкурса "Свет Рождественской звезды" в номинациях "Рождественская звезда" и "Ясельки младенца Христа"

Среди победителей и два участника из Сарова. Вертеп семьи Липовых занял первое место, а коллективная работа ребят из монастырской воскресной школы, которую они сделали под руководством Алины Шевяковой - третье.

В этом году формат епархиального конкурса был во многом позаимствован у нашего Саровского фестиваля домашних вертепов "Ясельки". Были представлены игровые и декоративные вертепы. В сценарии проведения заключительного мероприятия наши прихожане тоже увидят много знакомого.

Вот он:

Все победители примут участие в церемонии награждения, которая состоится 15 января в Культурном центре "Рекорд" (по адресу: г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.8).

Так же все победители примут участие в шествии Христославов, которое до начала концертной программы пройдет на ул.Большая Покровская. Начало шествия в 13:00ч. около Нижегородского театра кукол.

Всем участникам шествия по возможности и при желании должны быть ряженными (в пастухов, волхвов, ангелов, овечек, девушки могут одеть платки-шали в русском народном стиле), а так же желательно знать текст кондака и тропаря, посвященных Рождеству Христову.

После завершения шествия Христославов около Театра драмы все победители с сопровождающими проходят в КЦ "Рекорд", где их напоят горячим чаем и угостят пирогами.

Все работы участников в конкурсе поделок будут представлены на выставке в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области.

Выставка будет работать с 2 по 29 января 2017 года.

График посещения выставки: Вт-Вс - с 10:00 до 17:00, Пн -выходной. 2 января (Пн) -рабочий день.