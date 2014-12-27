Клятва на верность Родине

24 декабря в Саровской дивизии Национальной гвардии РФ торжественно приняли воинскую присягу 240 новобранцев. В мероприятии участвовал помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов.

Призывники в этот раз прибыли из Иркутской, Челябинской и Белгородской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, из республик Татарстан и Тыва. Молодые бойцы выстроились повзводно на плацу дивизии. Каждый из них зачитал текст присяги перед боевыми знаменами, своими товарищами и командирами, поклявшись «достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».

С напутственными словами перед новобранцами выступили командир дивизии полковник Евгений Токаренко, его заместитель по работе с ветеранами подполковник в отставке Виктор Сазонов и протоиерей Владимир Кузнецов. Полковник Токаренко отметил, что каждому солдату предстоит выдержать экзамен на свою гражданскую и нравственную зрелость. Поэтому важно, чтобы выполнение требований присяги стало внутренней потребностью как во время прохождения воинской службы, так и после ее окончания. Он призвал молодых людей быть смелыми, мужественными и дисциплинированными, не бояться трудностей военной службы. Подполковник Сазонов сказал, что в мае 2017 года Саровская дивизия отметит свое 70-летие и, может быть, здесь служили еще деды и прадеды нынешних новобранцев, которые прибыли сюда с фронтов Великой Отечественной войны и заложили славные боевые традиции.

Накануне принятия присяги о. Владимир провел в клубе первую встречу с молодым пополнением. Он объяснил солдатам, куда они попали служить: на охрану важного государственного объекта, ядерного щита России, научного и духовного центра. Это накладывает на военнослужащих особую ответственность. Новобранцы узнали о святом покровителе Сарова — прп. Серафиме. Также священник рассказал о своей деятельности, регулярных встречах с личным составом, объяснил, как его можно найти в случае необходимости. Он выразил готовность ответить на все вопросы солдат, принести крестики тем, у кого их нет.