24 декабря состоялось открытие трапезной в Саровской православной гимназии. Там прошел финал игры «Зерно истины» среди команд родителей учеников.

Гимназисты 6-8 классов под руководством учителя ИЗО, иконописца Олеси Финюшиной завершили роспись восточной стены трапезной. На ней изображены в полный рост трое святых Саровского монастыря: преподобные Серафим Саровский, Назарий Валаамский и Марк Молчальник. По обеим сторонам от центральной композиции разместились тексты молитв перед вкушением пищи и после него. Понизу идет цветочный орнамент и декоративные полотенца. Проект росписи трапезной еще не закончен, впереди много работы, но основной этап уже сделан. Ребята своими руками благоустраивают то место, где учатся.

Игра «Зерно истины» очень понравилась самым старшим гимназистам — восьмиклассникам. В августе они ездили в Крым для участия в этой игре. И вот, впервые состязания знатоков православной культуры проводились среди родителей. 22 декабря соревновались команды родителей учеников начальной школы, а 23 декабря — команды от 5-8 классов. В третий день в новой трапезной уже соревновались две сильнейшие команды. В игре были вопросы по истории Саровского монастыря и житию его святых подвижников. Победила команда родителей второклассников. Духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов объявил главный приз — паломническую поездку в пределах Нижегородской области.