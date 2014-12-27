Детская литургия

25 декабря в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи состоялась Божественная литургия, во время которой певчими и чтецами были ученики воскресной школы при храме Всех Святых и Саровской православной гимназии.

Богослужение, совершаемое при участии детей в конце Рождественского поста, бывает в Сарове ежегодно, начиная с 2012 года. Богослужение совершил директор воскресной школы протоиерей Александр Брюховец. В своем пастырском слове он отметил важность осознанного участия детей в общей молитве, ведь мы хотим оставить после себя следующее поколение православных христиан, дети — это будущее нашей Церкви.

О. Александр рассказал, что эта неделя посвящена святым праотцам — праведникам Ветхозаветной Церкви, из рода которых произошел Христос Спаситель. Она подготавливает нас к празднику Рождества Христова. И неслучайно в этот день в Церкви читают притчу о званых на пир (Лк. 14:16-24), призывая нас быть особенно внимательными к предупреждению Христа о том, что «много званых, но мало избранных», чтобы из-за своих земных привязанностей мы не остались лишенными Царства Небесного.