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Детская литургия

26 декабря 2016 года

25 декабря в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи состоялась Божественная литургия, во время которой певчими и чтецами были ученики воскресной школы при храме Всех Святых и Саровской православной гимназии.

Богослужение, совершаемое при участии детей в конце Рождественского поста, бывает в Сарове ежегодно, начиная с 2012 года. Богослужение совершил директор воскресной школы протоиерей Александр Брюховец. В своем пастырском слове он отметил важность осознанного участия детей в общей молитве, ведь мы хотим оставить после себя следующее поколение православных христиан, дети — это будущее нашей Церкви.

О. Александр рассказал, что эта неделя посвящена святым праотцам — праведникам Ветхозаветной Церкви, из рода которых произошел Христос Спаситель. Она подготавливает нас к празднику Рождества Христова. И неслучайно в этот день в Церкви читают притчу о званых на пир (Лк. 14:16-24), призывая нас быть особенно внимательными к предупреждению Христа о том, что «много званых, но мало избранных», чтобы из-за своих земных привязанностей мы не остались лишенными Царства Небесного.

События и праздники / 2016 год все события / 20161225-Детская литургия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Текст, фото М. Курякиной

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