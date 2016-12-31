Молебен в Управлении МВД

30 декабря протоиерей Владимир Кузнецов поздравил сотрудников полиции с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым и совершил молебен в Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров.

В актовом зале собрались сотрудники полиции во главе с начальником Управления МВД полковником Виктором Ивановым. О. Владимир пожелал стражам правопорядка помощи Божией в их нелегком служении, которое порой сопряжено с риском для жизни. О. Владимир отметил, что обеспечение безопасности граждан есть не только выполнение профессионального долга, но и проявление любви к ближним, что заповедал Господь, который Сам есть Любовь. Священник пожелал собравшимся здоровья, крепости духа, уверенности в завтрашнем дне и каждому найти свою дорогу к Богу.