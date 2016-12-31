Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

1 января/19 декабря
общее время на генерацию страницы 0,0839 s
время на работу php-скриптов 0,0686 s
время на запросы к БД 0,0153 s
запросов к БД 40

Молебен в Управлении МВД

31 декабря 2016 года

30 декабря протоиерей Владимир Кузнецов поздравил сотрудников полиции с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым и совершил молебен в Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров.

В актовом зале собрались сотрудники полиции во главе с начальником Управления МВД полковником Виктором Ивановым. О. Владимир пожелал стражам правопорядка помощи Божией в их нелегком служении, которое порой сопряжено с риском для жизни. О. Владимир отметил, что обеспечение безопасности граждан есть не только выполнение профессионального долга, но и проявление любви к ближним, что заповедал Господь, который Сам есть Любовь. Священник пожелал собравшимся здоровья, крепости духа, уверенности в завтрашнем дне и каждому найти свою дорогу к Богу.

Взаимодействие с военными и полицией / 2016 год / 20161230-Молебен в Управлении МВД
 
 
 
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст, фото М. Курякиной

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте