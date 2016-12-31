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Соборный молебен на новолетие

31 декабря 2016 года

Вечером 31 декабря в дивеевском приходском храме во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны клирики Саровского благочиния совершили молебное пение на новолетие.

Поблагодарить Бога за прожитый год и испросить Его благословения на новый, 2017 год, собрались одной большой дружной семьей 14 священников и миряне, которые несут различные послушания в Саровском благочинии. Возглавил богослужение благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

Люди говорят, как встретишь Новый год, таким он и будет для тебя. Православные верующие стараются встретить его с молитвой. Молятся за родных и близких, за нашу малую Родину — Дивеево и Саров, за Россию и весь мир. Поэтому в Елизаветинском храме и многих других храмах Саровского благочиния в новогоднюю ночь совершается Божественная литургия.

Присаровье / 20161231-Соборный молебен на новолетие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Текст, фото М. Курякиной

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