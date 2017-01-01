Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с Новолетием благости Божией и с Рождеством Христовым!

Хочется надеяться, что предстоящий 2017 год будет для нас более радостным. Я желаю вам достойно провести оставшиеся дни Рождественского поста в воздержании, доброделании и служении ближним. Знайте, что Господь родился для спасения каждой души. Он принял образ человека, смирился, возлег в яслях для животных, потому что для Него не оказалось более комфортных условий. Создатель показал нам пример, как нужно жить. Не искать комфорта и материальных благ, а довольствоваться тем, что мы имеем от Господа Бога. Это христианский путь, поскольку жизнь на земле — только приуготовление к жизни вечной, к Царству Небесному.

Желаю для ваших душ и для своей души всего самого доброго. Желаю здоровья, мира, благополучия и помощи Божией во всех благих делах и начинаниях. Пусть в ваших сердцах живет частица неизреченной любви Бога, которая хранит вас и ваших близких. Если вы будете делиться этой любовью с окружающими, то будете счастливы. Я желаю вам вспоминать о Боге не только в трудные минуты жизни, но пребывать с Ним и в радости. Чтобы Ему не пришлось напоминать нам о Себе, постукивая в сердца через какие-то испытания или волнения.

Пусть Господь хранит нас от всех бед и напастей! И в эти Святые дни наполнит сердца неизреченной радостью о родившемся Богомладенце Христе.