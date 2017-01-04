Молебен в храме Святых Царственных страстотерпцев

4 января внутри строящегося в Сарове храма Святых Царственных страстотерпцев был совершен первый соборный молебен в наступившем году.

Строительство храма сопряжено с большими трудностями, но есть большое желание завершить его к столетию убиения Царской семьи, эту дату мы будет отмечать в 2018 году. Прихожане вносят свою материальную лепту, но необходимо усилить молитву свв. Царственным страстотерпцам о благополучном завершении строительства.

В 2017 году по благословению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова в особо значимые для Царской семьи дни будут совершаться молебны на месте строящегося храма. Первый такой молебен в новом году состоялся по случаю тезоименитства царевны Анастасии Николаевны, 4 января, в день памяти вмц. Анастасии Узорешительницы.

Молебен совершили священники Владимир Кузнецов, Александр Сухоткин, Александр Брюховец, Сергий Скузоваткин и диакон Максим Макарцев. Раньше богослужения проходили у поклонного креста на стройплощадке, а теперь уже стало возможным молиться внутри храма. Прихожане с интересом рассматривали внутреннюю планировку здания своего будущего храма, множество арок и колонн. Храм получился очень красивым снаружи, но внутри небольшим для такого активно застраивающегося района. На молебен пришли не только жители окрестных домов, но верующие со всего города. Формирование нового прихода идет параллельно процессу строительства.

О дате следующего молебна будет объявлено дополнительно.