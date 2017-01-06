РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ

Возлюбленные о Гocпoдe отцы, матушки игумении, иноки и инокини! Дорогие братья и сестры! Благочестивая паства Нижегородская!

В святой и преславный день праздника Рождества Христова мы вновь сподобляемся благодатной духовной радости о родившимся в Вифлееме от Приснодевы Марии Спасителе мира — Господе нашем Иисусе Христе. Перед нашим мысленным взором открываются пути домостроительства Божия, тайна Его любви к человеческому роду, действия Премудрого и неизреченного Его Промысла.

На заре человеческой истории первозданная чета Адама и Евы, насельники райской обители, призваны были явить послушание своему Создателю и ответить Ему любовью на любовь. Он даровал им полноту благ, открыл им общение с Собой, призвал к духовному возрастанию от силы в силу, Но соблазном диавола была поколеблена свободная воля прародителей, они не устояли в послушании Богу, нарушили Его святую заповедь, впали в смертоносный грех. Лишившись рая, родоначальники всего человечества обрекли на духовную и телесную смерть и потомков своих. «Как одним человеком грех вошел в мир,— пишет апостол Павел, — и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим 5:12).

Чем исправить непослушание Евы, как загладить преступление Адама, кто в силах победить смерть и обрести вечную жизнь? Непослушание уврачевывается послушанием, преступление преодолевается праведностью, смерть умерщвляется смертью и Воскресением. Спасение падших прародителей и их потомков совершает Сам Бог.

Через рождение от Девы Он воспринимает в единство Божественной Ипостаси человеческую природу и входит в пределы тварного, земного бытия. «Да будет мне по глаголу твоему», — говорит Пресвятая Дева благовествующему Ей Архангелу Гавриилу и исправляет своим смирением и послушанием непослушание праматери Евы, вмещает во утробу Невместимого Бога и рождает миру Победителя смерти.

Рождество Христово окружает тайна. С ней соприкасается каждый, кто обретает в своем сердце жажду Спасителя. Ищущим Бога Он открывается в Своей простоте и Своем величии. В убогих Вифлеемских яслях в крайнем смирении и уничижении лежит Царь Вселенной, Творец неба и земли. Человеческий ум не вмещает этой благочестия тайны, но верующее сердце с радостию принимает ее, и уста исповедуют Бога, явившегося плотию. «Дева днесь Пресущественного рождает и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пастырьми славословят, волхвы же со звездою путешествуют», — так воспевает Церковь, призывая своих чад прославить Родившегося Богомладенца.

Приступим к сему великому торжеству верою и любовию. Узрим пресветлую Вифлеемскую звезду, указующую нам Путь, и Истину, и Жизнь. Услышим спасительные глаголы Божественного Учителя, призывающего Своих учеников и последователей войти в радость Господина своего. Эта возможность дана каждому, кто стяжал милующее сердце. Делами милосердия и любви отверзаются христианину врата Небесного Царства. Ни о чем другом не спросит нас Господь в последний день человеческой истории, как только о плодах нашей веры и любви. «Я был голоден, наг, жаждал, находился в темнице, — скажет Он, — а где был ты? Оказал ли ты милость одному из братьев Моих меньших? Оказал ли ты ее Мне?»

В святые дни Рождества Христова принесем сугубые дары нашему Спасителю, окажем помощь нуждающемуся, утешим печального, согреем теплом своего сердца находящегося в унынии, и Господь, видя нашу деятельную любовь к Нему, придет и обитель у нас сотворит, и мы, подобно Вифлеемским пастухам, услышим ангельское пение в своем сердце: «Слава в вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение».

Сердечно поздравляю всех Вас с великим праздником Рождества Христова. Желаю, чтобы Бог, ради нас и нашего спасения ставший Человеком, даровал и нам Свет Свой Присносущный и сподобил провести благословенные рождественские дни в духовной радости, вдохновенной молитве и добром общении с любимыми и любящими нас.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,

Рождество Христово,

Нижний Новгород,

2016/2017 годы