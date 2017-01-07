Рождество Христово в храме Всех Святых

Фотогалерея с праздничного богослужения.

Всенощное бдение и Божественную литургию в храме Всех Святых совершил протоиерей Александр Брюховец. По окончании богослужения он поздравил прихожан с праздником Рождества Христова, к которому они шли путем 40-дневного Рождественского поста, и зачитал послания к верующим Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.