Рождество в храме праведного Иова Многострадального

Фотогалерея с праздничных богослужений.

Рождественское богослужение в храме святого праведного Иова Многострадального совершил настоятель, протоиерей Лев Юшков. Храм был полон, в него было трудно войти. Приход растет, все больше людей начинают посещать этот уютный храм, становятся его постоянными прихожанами и прикладывают личные усилия, чтобы приходская жизнь развивалась. После соборной ночной молитвы прихожане расстались ненадолго, потому что уже праздничным утром они собрались на первый в истории прихода детский рождественский праздник.