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Рождество в храме праведного Иова Многострадального

7 января 2017 года

Фотогалерея с праздничных богослужений.

Рождественское богослужение в храме святого праведного Иова Многострадального совершил настоятель, протоиерей Лев Юшков. Храм был полон, в него было трудно войти. Приход растет, все больше людей начинают посещать этот уютный храм, становятся его постоянными прихожанами и прикладывают личные усилия, чтобы приходская жизнь развивалась. После соборной ночной молитвы прихожане расстались ненадолго, потому что уже праздничным утром они собрались на первый в истории прихода детский рождественский праздник.

События и праздники / 2017 год / 2017.01.07 Рождество в храме Иова Многострадального
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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