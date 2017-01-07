Первый детский приходской праздник в храме Иова Многострадального

Впервые в приходе храма праведного Иова Многострадального состоялся праздник для детей прихожан. И это не просто первый рождественский праздник. Для молодого прихода это - настоящее историческое событие, ведь праздник стал ярким началом деятельности воскресной школы, создаваемой при храме.

Праздник начался молебном в храме, где настоятель протоиерей Лев Юшков поздравил детей с праздником, простыми словами рассказал им о Рождестве Христовом и пригласил на крестный ход вокруг храма, рождественское представление, игры и чаепитие. Все пункты программы были подготовлены силами прихожан - будущих педагогов создаваемой воскресной школы. Среди них нашлись и учителя по профессии, и спортивные тренеры, и просто неравнодушные креативные люди, любящие детей.

В этот день приход еще более сплотился, этому способствовали и совместные усилия по подготовке праздника, и само событие. Люди радовались возможности проявить свой талант, послужить друг другу. Так приятно почуствовать себя нужным и полезным, даже просто разливая чай и раздавая пирожки! Ощутить себя в кругу любящей семьи.

Хорошее начало работы воскресной школы положено. А условия для нее заботами настоятеля и всего прихода постепенно создаются. В деревянном приходском доме уже тепло, и хотя еще не все отделочные работы завершены, очень уютно. Еще немного усилий, и можно будет начинать регулярные занятия.