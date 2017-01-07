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Рождество в храме святого Пантелеимона

7 января 2017 года

Фотогалерея с праздничных богослужений.

Храм вмч. и целителя Пантелеимона украсили наряженные елочки и цветочные композиции. Богослужение на Рождество совершил протоиерей Владимир Кузнецов.

В своей проповеди священник говорил о том, что «родившийся Господь должен найти в каждом сердце и душе, в каждой семье место своего обитания. Для этого мы в течение сорока дней постились, молились, усердно трудились, постарались изжить из своего сердца злобу, вражду, ложь, сквернословие и всякую нечистоту. Таким образом мы очистили место для того, чтобы Христос родился в нашей душе. И мы должны обновиться, стать новыми людьми, которые любят Бога и ближних».

Священник призвал прихожан встретить радостные светлые дни Святок добрыми делами, чтобы этими делами прославлять имя Господа Иисуса Христа, который сегодня пришел в мир, чтобы спасти каждого из нас.

И чтобы слово не расходилось с делом, о. Владимир вместе с певчими по сложившейся традиции посетили лазарет воинской части, где поздравили пациентов с праздником Рождества Христова.

События и праздники / 2017 год / 20170107-Рождество в храме вмч. Пантелеимона
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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