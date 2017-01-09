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Рождество по-семейному

9 января 2017 года

По-семейному теплым и добрым получился праздник Рождества Христова для детей объединения «Святая Русь», который состоялся 8 января в конференц-зале Духовно-научного центра Саровского монастыря.

Ребята разного возраста посещают занятия в объединении «Святая Русь» и музыкальной студии «Дар» при Духовно-научном центре Саровского монастыря. В этот день они пели рождественские песни и колядки, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, прославляя великое событие всего христианского мира. С отеческими словами наставления обратился к собравшимся наместник Саровского монастыря игумен Никон. Значение праздника он объяснил детям очень просто: «У кого-то из вас День рождения отмечает весь город?! Нет. А вот день рождения Иисуса Христа отмечает почти весь мир!» Отец Никон пожелал детям расти так же, как рос Сын Божий – никого не огорчая и не обманывая и, став взрослыми, – нести в мир свет, чистоту и деятельную любовь.

Удивительно, но неугомонные ребятишки, умолкли, слушая эти напутствия, стали серьезными, а значит, доброе мудрое слово останется в их душе и даст благодатные всходы!

Приятные минуты продолжились в монастырской трапезной, где детей ожидало праздничное угощение и подарки, а закончился праздник рождественскими викторинами, играми и конкурсами.

Куратор объединения «Святая Русь» иерей Владимир Лапшин поблагодарил всех, кто помог провести праздник: родителей, педагогов и учащихся. Такая совместная творческая работа, наполненная глубоким духовным содержанием, полезна и взрослым, и детям.

Духовно-научный центр в Сарове / 2017 год / 20170108-Рождество по-семейному
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Текст, фото - помощника руководителя Духовно-научного центра Ольги Недошивиной

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