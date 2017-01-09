«Теплый дом» на Рождественском вертепе

На Рождественский вертеп Православного творческого объединения «МiР» 9 января пришли ребята из Центра помощи семье и детям «Теплый дом».

Дети и педагоги впервые видели этот спектакль. Перед началом представления режиссер объединения Ирина Михайловна Семенчук поговорила с детьми. Они пришли посмотреть что-то развлекающее. Но Ирина Михайловна рассказала об истории вертепных представлений, которые игрались по всему миру, а в России известны с 17 века. О том, что в советский период, когда преследовалась вера в Бога, разрушались храмы, а верующих сажали в тюрьмы, вертепы тоже были запрещены. И только в 90-е годы 20 века ученые в музее обнаружили странные деревянные ящики с прорезями для кукол и вместе с артистами-кукольниками стали восстанавливать вертепные представления. И сегодня снова в разных городах и весях нашей страны можно увидеть Рождественский вертеп.

Что же такое вертеп? Чей день рождения называется Рождеством и празднуется всем миром? И в каком году было это самое Рождество Христово? Постепенно настрой детей изменился, они задумались, заинтересовались и уже с совсем другим чувством ожидали начала представления.

И вот погас свет, только цветные фонарики мерцали на краю сцены, и началось волшебство –чудесное действо самой правдивой и красивой истории на земле – о Рождестве Христовом. Дети и взрослые смотрели, затаив дыхание. А по окончании спектакля воспитатели спешили поблагодарить артистов.