Православный Саров

8 января команда юных певчих храма Иоанна Предтечи во главе с регентом Юлией Скузоваткиной и иереем Сергием Скузоваткиным ходили колядовать.

Вернее, не ходили, а ездили на автомобилях и общественном транспорте по всему городу (и даже пели о Рождестве для пассажиров). Христославы посетили старейших прихожан, которые уже не выходят из дому. Самой старой, уже лежачей, бабушке исполнилось 100 лет! Ребята поздравляли супругов, которые в прошлом году отметили 60-летие совместной жизни. Когда еще увидишь столько интересных людей?

Подростки исполняли церковные песнопения, канты, авторские песни и задорные народные колядки. Но пожилые слушатели не могли сдержать слез при виде школьников, славящих Христа. Старикам до сих пор сложно привыкнуть к тому, что сегодня в России можно свободно веровать и воспитывать детей в православии.

Среди поздравительных адресов также были семьи саровских священников и многодетных прихожан.

Колядки рифмуются со словом «шоколадки». И хотя наши христославы скромно пели: «А за те колядки просим помолиться», без шоколадок они тоже не остались.