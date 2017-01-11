О Рождестве Христовом в детском саду

11 января учащиеся Саровской православной гимназии пришли в детский сад № 14, чтобы рассказать малышам о Рождестве Христовом.

Сначала детей поздравил с наступившим праздником священник – иерей Сергий Скузоваткин. Батюшка не редкий гость в этом детском саду, он духовно окормляет педагогов, которые ведут занятия по социокультурной программе «Истоки», и православно ориентированную группу детей.

Подростки рассказали о Рождественскую историю с помощью кукол. Затем загадали ребятишкам загадки о Рождестве, чтобы проверить, как они запомнили их рассказ. Дети дали правильные ответы на все загадки – чувствовалось, что с ними поработали и воспитатели, что тема Рождества в этом детском саду малышам знакома.