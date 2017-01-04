Волонтеры поздравили с Рождеством Христовым многодетные семьи в Саровской округе

Второй год волонтеры центра «Радость моя!» поздравляют не только семьи с детьми-инвалидами в Сарове, но и других своих подопечных – многодетные семьи Дивеевского района, которые обращались за помощью в Саровский Центр милосердия.

3 и 4 января экипажи Деда Мороза, удивляя и радуя своим видом людей, разъезжали по округе. Волонтеры побывали в поселках Сатис, Осиновка, Дивеево, Полупочинки, Большое Череватово, Маевка, Кошелиха, Кременки. И посетили 12 многодетных семей, в которых растут 60 прекрасных детей – добрых, умных, красивых, работящих.

Готовясь к поездкам по району, волонтеры не только набивают мешок Деда Мороза подарками для детей, но и закупают оптом крупы, масло, муку – все это необходимо для поддержки многодетных. В каждую семью по 15-25 кг продуктов (в зависимости от числа детей). Продукты, как и подарки, приобретаются на средства, собранные в ходе акции "Подарим детям Рождество" .

Многодетные не голодают, все сыты, но получить к празднику Рождества Христова ощутимую продуктовую помощь – большое дело. Высвободившиеся от покупки продуктов ресурсы можно направить на что-то иное. У большой семьи всегда большие потребности. Родители не привыкли сидеть без дела. Многие держат скотину, птицу – это очень выручает, хотя и требует труда. А вот работу часто имеют не постоянную, мало оплачиваемую. В сельской местности сейчас вообще очень тяжело найти работу (рады всему, здесь уже не до соцпакета или пенсионных гарантий). Любая подработка или, как говорят, "колым" – большая удача. Если вдруг подвело здоровье, работу легко потерять, и потом не восстановишься, на твое место уже пришел другой и будет за него держаться до последнего. Так что в любой момент семья может оказаться в трудном положении. Разница в условиях жизни по сравнению с Саровом – огромная. И это урок нам, привыкшим к комфорту саровчанам. Чтобы мы учились ценить то, что имеем. И всегда помнить, что наша жизнь – в руке Божией.

Все семьи, которые посетили волонтеры, верующие. Об этом говорят и иконы на стенах, и то, что дети подготовили для Дедушки Мороза – стихи и песни, рождественские колядки. И то, что в этих семьях живет радость. Верующие люди не унывают, уповают на Бога.

Да и Дед Мороз к ним приходит не обычный, а рождественский. Потому что вместе с ним приезжает маленький кукольный театр, с помощью которого Снегурочка и добрые лесные звери рассказывают о Рождестве Христовом. Все члены семьи (даже домашние животные) становятся зрителями. Дети замирают и ловят каждое слово, каждый звук. Гудит пастушья дудочка – это первыми к яселькам Богомладенца спешат бедные пастухи, колокольчик оповещает о появлении ангела и восходе Путеводной Вифлеемской звезды. Звучат тропарь Рождеству и славословие. Волхвы в дорогих одеждах дарят таинственные подарки… И потом Дедушка Мороз еще раз под гитару поет об этом удивительном событии – как Бог стал человеком.