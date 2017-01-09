Праздничные приключения

8 января прошел Рождественский праздник для ребят из воскресной школы при храме Всех Святых.

После молебна в храме Всех Святых дети с рождественскими звездами, их родители и педагоги вместе с директором воскресной школы протоиереем Александром Брюховцом направились в школу.

Громкое пение колядок разбудило сказочного Медведя. Он сначала был сердит на шумную ватагу ребят, но потом подобрел и, как обитатель саровских лесов и знаток здешних мест, возглавил шествие. По дороге встретили Лису. Бедняга примерзла к дереву и немудрено — рождественские морозы в этом году знатные, так что все ежились и терли свои носы. Окоченевшую Лису ребята отогрели теплыми словами и поиграли с ней, перепрыгивая через сугробы. Неожиданно обнаружили Рождественский вертеп у храма Иоанна Предтечи (прим. — В этом году всем на радость вертепы были построены возле трех храмов).

Что подарить на День рождения Христу? Ребята украсили елочку возле вертепа звездами, на которых были написаны названия добродетелей: вера, смирение, доброта… Водили хоровод вокруг снежной пещерки с новорожденным Богомладенцем Христом.

В воскресной школе всех ожидали Дед Мороз со Снегурочкой (это были подростки — выпускники школы), веселые игры возле наряженной елки, мини-спектакль, подарки и угощение. Те ребята, которые не пришли на праздник, испугавшись мороза, многое потеряли. Замечательные педагоги воскресной школы каждый год придумывают новый сценарий праздника, чтобы порадовать учеников.