Игра «Зерно Истины» для новобранцев

3 января помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел в клубе Саровской дивизии игру «Зерно Истины» (по типу «Что? Где? Когда?») для молодого пополнения.

Священник подготовил вопросы о Рождестве Христовом, о житии прп. Серафима Саровского и военный блок — об армейской атрибутике, воинских званиях, орденах и медалях. Игра вызвала интерес у новобранцев (в этом призыве их 240 человек), они активно участвовали в ней. После мероприятия молодые бойцы пообщались со священником. О. Владимир раздал порядка ста нательных крестиков, а также молитвословы военнослужащего, которые легко умещаются в кармане.