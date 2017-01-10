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Игра «Зерно Истины» для новобранцев

10 января 2017 года

3 января помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов провел в клубе Саровской дивизии игру «Зерно Истины» (по типу «Что? Где? Когда?») для молодого пополнения.

Священник подготовил вопросы о Рождестве Христовом, о житии прп. Серафима Саровского и военный блок — об армейской атрибутике, воинских званиях, орденах и медалях. Игра вызвала интерес у новобранцев (в этом призыве их 240 человек), они активно участвовали в ней. После мероприятия молодые бойцы пообщались со священником. О. Владимир раздал порядка ста нательных крестиков, а также молитвословы военнослужащего, которые легко умещаются в кармане.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170103-Встреча о. Владимира Кузнецова с новобранцами
 
 
 

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Текст Марии Курякиной, фото Елены Стуловой

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