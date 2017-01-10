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Ко Христу сквозь метель

10 января 2017 года

Традиционное шествие христославов в Сарове прошло 7 января. В этот день, начиная с 2010 года, ученики воскресной школы при храме Всех Святых, православной гимназии и дети прихожан с Рождественскими звездами в руках идут по улицам города, славя Богомладенца Христа.

Традиция – великое дело. Уже подросли ребята, которые не мыслят праздник Рождества Христова без шествия христославов. Они рады пройти по городу в кругу друзей, громко распевая колядки и поздравляя прохожих с праздником. Прохожих, правда, в этот день было немного даже возле торгового центра «Плаза». Мороз, метель и порывистый ветер, видимо, усадили саровчан перед голубыми экранами. Метеопрогноз обещал – 27 градусов, но это не испугало православный народ. Родители взяли даже маленьких детей, которых везли на санках. Ребята постарше и отцы семейств несли ростовых кукол – ангелов и волхвов.

Перед началом шествия протоиерей Владимир Кузнецов совершил краткий молебен в храме вмч. и целителя Пантелеимона и напутствовал его участников. Христославы прошли по Московскому проспекту, проспекту Музрукова и, обогнув Саровский монастырь, вышли к конечной точке пути – храму Всех Святых. Воткнув свои звезды в снег возле Рождественского вертепа, все поспешили в храм. Христославов уже ожидал иерей Сергий Скузоваткин. Все вместе помолились, спели праздничный тропарь и немного согрелись. Приложились к убранной белыми хризантемами и еловыми ветками иконе Рождества Христова и вышли на улицу. Там волонтеры приготовили для ребят угощение, вкуснейшие пироги и сладости, вскипятили самовары, разлили чай.

На память участникам шествия дарили миниатюрные деревянные елочные игрушки. Как выяснилось, некоторые ребята их даже коллекционируют. Как хорошо, что у верующих Сарова сложились традиции совместного празднования Рождества! И как хорошо, что к шествию могут присоединиться все желающие, кого позовет Господь.

События и праздники / 2017 год / 20170107-Шествие христославов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Текст М. Курякиной, фото автора и А. Юрьевой

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