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Митинг в воинской части

11 января 2017 года

11 января протоиерей Владимир Кузнецов принял участие в торжественном митинге на плацу Саровской дивизии Национальной гвардии РФ, посвященном началу зимнего периода обучения.

В мероприятии также приняли участие глава города Александр Тихонов и заместитель командира дивизии по работе с ветеранами подполковник в отставке Виктор Сазонов.

В своем напутственном слове о. Владимир говорил о большой ответственности, которая возложена на военнослужащих, охраняющих безопасность ядерного и духовного щита Родины. Он пожелал молодым солдатам усердно учиться и преуспеть в освоении воинских профессий.

Взаимодействие с военными и полицией / 2017 год / 20170111-Митинг в воинской части 3274
 
 
 
 
 
 

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М. Курякина, фото Е. Стуловой

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