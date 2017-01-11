Митинг в воинской части

11 января протоиерей Владимир Кузнецов принял участие в торжественном митинге на плацу Саровской дивизии Национальной гвардии РФ, посвященном началу зимнего периода обучения.

В мероприятии также приняли участие глава города Александр Тихонов и заместитель командира дивизии по работе с ветеранами подполковник в отставке Виктор Сазонов.

В своем напутственном слове о. Владимир говорил о большой ответственности, которая возложена на военнослужащих, охраняющих безопасность ядерного и духовного щита Родины. Он пожелал молодым солдатам усердно учиться и преуспеть в освоении воинских профессий.