Премьера документального фильма «Дивное Дивеево»

9 января в Просветительском центре Дивеевского монастыря состоялся премьерный показ документального фильма «Дивное Дивеево», снятого Студией Фильмотограф.

Фильм — подарок его создателей Серафимо-Дивеевскому монастырю ко Дню обители. И первый премьерный показ фильма состоялся в Москве, в Центральном Доме кино 22 декабря 2016 года — в день, когда в Дивееве праздновали 190-летие создания по благословению прп. Серафима Саровского Мельничной монашеской общины, ставшей основанием Дивеевского монастыря.

Фильм в Дивееве представили режиссер и автор сценария Андрей Холенко, продюсер Алена Шмакова, композитор и звукорежиссер Вадим Преображенский. Съемки фильма продолжались два года, информация об этом размещалась на сайте http://www.diveevo.tv. Фильм получился очень красивый, светлый, радостный и информативный. Вся работа над ним велась на безвозмездной основе. Более того, создатели фильма привезли в дар монастырю пятитысячный тираж на DVD, который удалось издать, благодаря тому, что проект «Дивное Дивеево» был объявлен как краудфандинг, и в него внесли свои средства 700 участников. Это — настоящий народный проект, который объединил многих людей, показал их любовь к этому святому месту.

Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия поблагодарила создателей фильма и других участников этого проекта и высоко оценила их работу.

По материалам сайта http://www.4udel.nne.ru/