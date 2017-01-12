В отделения Клинической больницы № 50 передана православная литература

12 января в несколько отделений Клинической больницы № 50 ФМБА России были переданы книги и журналы православного содержания. Передал православную литературу ответсвенный за духовное окормление КБ-50 священник - настоятель храма праведного Иова Многострадального, протоиерей Лев Юшков. Идея создать в отделениях полки с правослвной литературой принадлежит руководству КБ-50.

В отделении кардиологии (в хирургическом корпусе больницы) на передачу православной литературы собрались врачи, медсестры и пациенты. Протоиерей Лев Юшков поздравил всех с праздником Рождества Христова, со Святыми днями и обратился к собравшимся с пастырским словом. Священник рассказал о традициях празднования Рождества Христова – славить Христа и делать добрые дела на Святки. И вот, в поддержку этих традиций, в больницу передаются православные книги, собранные прихожанами разных храмов. Батюшка пропел рождественские песнопения и рассказал о некоторых книгах создаваемой православной библиотечки. В первую очередь, это ставшая бестселлером книга архимандрита Тихона Шевкунова «Несвятые святые». А среди периодики батюшка выделил журнал для сомневающихся «Фома».