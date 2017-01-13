Путешествие за звездой

13 января 2017 года
Праздник Рождества Христова для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья прошел 13 января в Студии раннего развития детей «Родничок». Около 20 семей захотели, чтобы их дети приняли участие в этом празднике.
Рождественские и пасхальные праздники, которые проводит студия «Родничок», всегда чудесные и неповторимы. Волонтеры центра «Радость моя!» благодарны коллективу «Родничка» за то, что в свою атмосферу добра, радости и чуда, они приглашают и маленьких подопечных центра – малышей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью.
Провести такой праздник для детей, не посещающих занятия в студии, намного сложнее. Ведь педагоги, дети и родители не знакомы или малознакомы друг с другом. Педагогу надо почувствовать каждого ребенка, помочь ему освоиться, проявить себя, усвоить что-то новое, почувствовать праздник. У любящих детей талантливых профессионалов это получается. Каждый малыш уходил с праздника восхищенный, трогательно зажимая в ладошке соломенную игрушечку с елки Младенца-Христа. И унося в сердце память о прикосновении к Чуду.
Подарки, которые не смогли получить дети, по болезни не посетившие праздник, волонтеры развезут по домам.
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