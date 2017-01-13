Путешествие за звездой

Праздник Рождества Христова для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья прошел 13 января в Студии раннего развития детей «Родничок». Около 20 семей захотели, чтобы их дети приняли участие в этом празднике.

Рождественские и пасхальные праздники, которые проводит студия «Родничок», всегда чудесные и неповторимы. Волонтеры центра «Радость моя!» благодарны коллективу «Родничка» за то, что в свою атмосферу добра, радости и чуда, они приглашают и маленьких подопечных центра – малышей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью.