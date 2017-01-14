Рождественский бал у Деда Мороза

14 января в Православном культурно-просветительском центре состоялся первый Рождественский бал для детей с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры центра «Радость моя!» звали на бал у Деда Мороза всех своих подопечных школьного возраста. Приглашение приняли 60 детей, так что на бал ожидалось – вместе с братьями, сестрами и сопровождающими родными – более 120 человек.

У входа встречали добрые лесные звери и распорядитель бала. Они знакомились с каждым ребенком и провожали в зал, предлагая выбрать занятие по душе. Праздник продлился более двух часов, но дети не устали, так как все это время менялись виды их деятельности. Сначала они поработали творчески, сделали украшения на елку – бумажный фонарик и ангела из ткани. И как бальное украшение для себя – изящную бутоньерку из живых цветов. Но Дед Мороз все «запаздывал» из полета по дальним странам. По сеансу волшебной телефонной связи он предложил всем узнать историю Рождества Христова. Найдя по указанию Вифлеемской Звезды таинственную дверь, дети попали на театральное представление – Рождественский вертеп Православного творческого объединения «МiР». Перед началом спектакля с праздником Рождества Христова собравшихся поздравил священник Сергий Скузоваткин.

После представления гостей ожидало красивое угощение. Дедушка Мороз снова позвонил детям, пригласил их подкрепиться, а потом распорядился начинать бал. Волонтеры открыли его торжественным полонезом. И тут, наконец, прибыл Дед Мороз. Его долго ждали, то тут уж отвели душу! Дедушка играл с детьми, пел, шутил и, конечно же, танцевал! Он научил детей веселой финской польке, которая всем очень понравилась. Несколько простых движений постепенно выучили все и поэтому танцевали с большим удовольствием. Когда же все натанцевались, бал завершился… вручением подарков.