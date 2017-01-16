Седьмые детские и юношеские Серафимовские чтения в Сарове

14 и 15 января в Сарове прошли VII детские и юношеские Серафимовские чтения – самое яркое и масштабное мероприятие в рамках городских Серафимовских дней, приуроченных ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и второго обретения его святых мощей.

Статистическая справка. На 17 секциях Серафимовских чтений было представлено 144 работы (240 участников и 113 руководителей работ), в фестивале театрализованных литературно-музыкальных композиций – около 70 участников. 35 человек (5 команд из православных гимназий и воскресных школ) соревновались в игре «Зерно истины», 4 школьника участвовали в конкурсе «Православный колумнист». В составе жюри потрудились 52 человека. Были представители Дворца детского творчества, Детской школы искусств № 2, девяти школ и семи детских садов Сарова. Приехали делегации десяти православных гимназий из Москвы, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Городца, Зубовой Поляны (Мордовия), а также Дивеевской монастырской школы, Нижегородской медицинской академии и восьми муниципальных лицеев и школ Нижегородской области. Из 85 призовых мест 43 достались саровчанам и 42 — иногородним участникам.

Чтениям предшествовал школьный отборочный этап, так что не все работы попали в финал. Полтысячи непосредственных участников финала Серафимовских чтений и еще, наверное, столько же организаторов и зрителей, поскольку поддержать выступления саровских детей, особенно маленьких, приходили целые семьи — все это показывает востребованность чтений. Они стали поистине тем большим общим делом, которое выросло из маленькой инициативы Саровской православной гимназии в интеллектуальный, духовный, творческий и семейный праздник, всех участников которого объединяет имя батюшки Серафима и пасхальный дух радости, присущий этому святому. Впервые в этом году приехали участники из Москвы. И впервые на площадке Саровской православной гимназии была проведена игра-конкурс знатоков православной культуры «Зерно истины» для учеников православных гимназий и воскресных школ.

Торжественное открытие чтений прошло в актовом зале Дворца детского творчества 14 января. И сразу же праздничное настроение собравшимся создал хор Саровской православной гимназии под управлением Лилии Бондаренко. Его исполнительский уровень произвел большое впечатление на гостей города, которые впервые услышали этот коллектив. С напутствием к ребятам обратились замглавы администрации г. Сарова Сергей Анипченко, замдиректора городского департамента образования Елена Туровская, руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин. Приветствия первых лиц перемежались вокальными номерами солистов Саровской православной гимназии. Состоялось награждение участников конкурса «Православный колумнист» на сайте http://serafim.sarfti.ru/, победителем стал семиклассник Саровской православной гимназии Дмитрий Тенигин.

Затем участники чтений разошлись по семи секциям, которые работали в кабинетах ДДТ, а в актовом зале состоялся фестиваль театрализованных литературно-музыкальных композиций.

На отдельной площадке, в конференцзале Духовно-научного центра Саровского монастыря, прошла секция видеороликов. Там работало целых три жюри: взрослое — под председательством игумена Никона, детское — из учащихся объединения журналистики «Серебряное перышко» ДДТ, и собравшиеся в зале присуждали приз зрительских симпатий.

На основной площадке в первый день чтений работали секции: «Духовные страницы русской истории», «Святыни земли Нижегородской», «Православное искусство и этика», три (!) секции «Православное искусство» (для учеников 5-9 классов) и две секции старшеклассников и студентов. Студентов в этом году было всего трое, из Нижегородской медицинской академии, с докладом о традициях благотворительности. Старшеклассники из классической гимназии при греко-латинском кабинете Ю. А. Шичалина (г. Москва) показали глубокое знание истории. Темами их докладов стали, например, религиозная политика Павла I и первые русские ереси XIV-XVI веков. Руководителя ребят, учителя истории Ксению Кузьмину поразил размах Серафимовских чтений и необычное разнообразие работ. Помимо привычных научных исследований и докладов тут были представлены видеоролики, литературное, художественное и декоративно-прикладное творчество.

В конце первого дня чтений в актовом зале ДДТ прошло награждение участников и призеров. Как справедливо отметила работавшая в жюри Елена Валентиновна Туровская, самое главное для ребят в этих чтениях — не занятое место, а процесс подготовки работы, в ходе которого дети приобрели новые знания и навыки. А для иногородних участников это еще и возможность побывать в закрытом городе, прикоснуться к святыням Сарова.

Второй день чтений — для дошкольников и младших школьников — проходил в Саровской православной гимназии. Он начался с молебна прп. Серафиму Саровскому, день памяти которого отмечается 15 января. Молебен совершил духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов. А старшеклассники в этот день побывали на воскресном богослужении и посетили экскурсии, которые для них провели в том числе и сверстники из детского экскурсионного бюро при православно-краеведческом центре «Истоки».

Во второй день работали восемь секций: «Дошкольники», «Первоклассники», «Духовные страницы русской истории», «Православное искусство и этика» и три секции «Святыни земли Нижегородской». Секции формируются, исходя из тематики работ, которые присылают участники в оргкомитет чтений.

Малыши готовили выступления вместе с родителями, и те порой волновались больше самих ребят. Было трогательно наблюдать семейное единение, и сами выступления детей порой трогали до слез. Например, рассказ о старинном сельском храме, прихожанами которого себя считают уже несколько поколений семьи. Они восстанавливают его, приезжают из города, чтобы обвенчаться или окрестить детей. Для малышей публичное выступление это — большое испытание. Но многие дети сумели не растеряться и ответить на вопросы жюри, показывая опытное знание того, о чем они говорят. Не просто выучили составленный взрослыми текст, а сами посетили ту или иную святыню, на себе испытали тяготы паломничества, рассказали о родной семейной реликвии.

Среди участников секции дошкольников многие ребята посещают Школу будущего первоклассника при Саровской православной гимназии. После завершения работы секции дошколята посетили кабинет звонарского искусства. Преподаватель Глеб Комаревский познакомил их с церковными колоколами и дал каждому поиграть, но не просто подергать за веревочки, а распределил партии и, к восторгу ребят, получилась настоящая музыка.

Пока члены жюри подводили итоги, для участников чтений в актовом зале Саровской православной гимназии состоялась премьера сказки «Золушка» по пьесе Е. Шварца (режиссер-постановщик Инесса Шевцова, актеры — ученики 5-8 классов).

Затем состоялось награждение ребят по секциям. Это менее торжественно, чем общее награждение, зато члены жюри имели возможность дать детям полезные рекомендации.

Среди призеров чтений оказалось много учеников Саровской православной гимназии, т. к. у них был ряд очень сильных групповых проектов по иконописи и древнерусскому золотному шитью.

События и праздники / 2017 год / 20170114-Серафимовские чтения - день первый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Призеры из Сарова

Диплом 1 степени

Андраманов Иван, 6 класс, МБОУ Гимназия №2

Барабанов Данила 4 Б класс, МБОУ СОШ №14

Воробьева Маргарита, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Денденкова София, 2 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Драничников Федор, 5 класс,ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Игнатьева Надежда, 6 класс,ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Карасева Мария, 5 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Косолапов Роман , 2 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Краснов Валерий 4А класс, МБОУ Школа №7

Курякина Надежда, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Кулик Аглая, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Лошакова Мария, 2 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Малышева Алена, 5 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Мочкаева Мария, 5 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Соловьева Варвара, 2 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Тихомирова Фаина 4 Б класс, МБОУ Гимназия №2

Хлыстова Мария, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Финюшина Александра, 2 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Финюшина Ксения, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Диплом 2 степени

Алексеева Ксения, 2 Б класс, МБОУ Школа №17

Бутузова Дарья, 8 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Власкова Мария 3 Б класс, МБОУ Лицей №3

Гриняева Дарина, 4 А класс, МБОУ СОШ №10

Зинина Татьяна, 4 А класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Курякина Татьяна, 8 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Мушкаев Андрей, 3 Б класс, МБОУ Гимназия №2

Пронин Роман, 4 Б класс, МБОУ Лицей №3

Семенко Анастасия, 8 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Диплом 3 степени

Богатов Сергей, 4 Б класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Богатова Ксения, 2 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Ботова Маргарита 3 Б класс, МБОУ Гимназия №2

Гринев Михаил, 2 Б класс, МБОУ «Лицей №15 имени Ю.Б.Харитона»

Драничников Федор, 5 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Михайлов Леонид, 4 Б класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Рудченко Андрей, 8 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Сафронов Юрий, 4 Б класс, МБОУ Школа №11

Сафронова Виктория 7 А класс, МБОУ Школа №11

Семенко Анастасия, 8 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Шурыгин Степан 2 а класс, МБОУ Лицей №3

Приз зрительских симпатий

Еськина Алена, 1 А класс, МБОУ Гимназия №2

Медведева Софья, 1 Б класс, МБОУ школа №17

Михайлов Леонид, 1 А класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Садчикова Юлия, 1 А класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Саровская православная гимназия»

Призеры - иногородние участники

Диплом 1 степени

Астафьев Александр, 11 В класс, МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой» г. Нижний Новгород

Баландин Серафим, 7 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия»

Владыкина Мария, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия Александра Невского»

Дмитриев Георгий, 7 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия»

Зеленова Дина, 11 В класс, МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой» г.Нижний Новгород

Кислякова Елизавета, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия Александра Невского»

Корнаков Андрей, 7 В класс, МБОУ «Лицей №87 имени Л.И.Новиковой» г.Нижний Новгород

Кофова Татьяна 11 класс, Юношеская киностудия «Исток» МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Республики Мордовия

Литонова Яна, 8 класс, МАОУ «Гимназия №2» г.Нижний Новгород

Меринова Диана, 11 класс, Юношеская киностудия «Исток» МБОУ «Зубово-Полянская гимназия» Республики Мордовия

Немерещенкова Ульяна 2 класс, ЧОУ «Дивеевская монастырская православная СОШ»

Новикова Анна, 6 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия Александра Невского»

Пашенцев Иван, 9 класс, Классическая гимназия при ГЛК Ю.А.Шичалина

Рябоконева Екатерина, 4 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Арзамасская православная гимназия»

Слесарева Василина, 10 В класс, МБОУ "Лицей №87 имени Л.И.Новиковой" г.Нижний Новгород

Тихомирова Арина, 4 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского»

Чупров Дмитрий 3 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского»

Диплом 2 степени

Анохин Тимофей, 5 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Арзамасская православная гимназия»

Букарева Полина, 7 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Арзамасская православная гимназия»

Ерофеева Мария, 7 класс, ЧОУ РО«НЕРПЦ(МП)» «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского»

Новиков Данил, 5 класс, МБОУ Тепловская школа

Маркелова Анна, 7 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Арзамасская православная гимназия»

Сапронов Александр, 10 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия»

Сергина Анастасия, 6 класс, МАОУ «Гимназия №2»

Серова Анастасия ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП) «Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска»

Диплом 3 степени

Бобоха Елена, 10 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия»

Буров Даниил, 9 класс, Классическая гимназия при ГЛК Ю.А.Шичалина

Головкина Алина, 3 курс ФГБОУ ВО НижГМА МЗ РФ

Давыдов Николай, 10 класс, Классическая гимназия при ГЛК Ю.А.Шичалина

Давыдова Елена, 4 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия во имя святого благоверного князя Димитрия Донского»

Дедова Анастасия, 5 класс, МБОУ Тепловская школа

Ежова София 3 класс, МБОУ СШ №1 им.М.Горького с углубленным изучением английского языка

Искендерова Ангелина, 5 класс, ЧОУРО «Православная гимназия им.Александра Невского (Городецкая епархия)

Каверя Иван 3 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия Александра Невского»

Кущенкова Наталия, 5 ЧОУРО «Православная гимназия им.Александра Невского (Городецкая епархия)

Марьина Анастасия, 5 курс ФГБОУ ВО НижГМА МЗ РФ

Пентина Елизавета, 6 курс ФГБОУ ВО НижГМА МЗ РФ

Повелайтитис Владислав, 7 класс, ЧОУРО «Православная гимназия им.Александра Невского (Городецкая епархия)

Покровский Илья, 9 класс, Классическая гимназия при ГЛК Ю.А.Шичалина

Савельева Татьяна, 7 класс, ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия»

Фомина Эмилия, 6 класс, МБОУ «Школа №117» г.Нижнего Новгорода

Хахалина Людмила, 7 класс, ЧОУРО «Православная гимназия им.Александра Невского (Городецкая епархия).

В секции литературно-музыкальных композиций места не присуждались, все участники стали лауреатами в разных номинациях.