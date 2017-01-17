Молебен перед началом строительства второй очереди Центра славянской культуры совершен в Дивееве

15 января на улице Октябрьской села Дивеева митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил молебен перед началом строительства второй очереди Центра славянской культуры, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

На богослужении молились митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, митрополит Валентин (Мищук), архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, игумения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия, игумении и настоятельницы монастырей и архиерейских подворий Русской Православной Церкви, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, министр культуры Нижегородской области Сергей Горин, глава администрации Дивеевского района Дмитрий Дрейбанд, депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Кавинов, представители Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), жители села Дивеева.

Выступая перед собравшимися, губернатор Валерий Шанцев подчеркнул: «Очень важно, что освящение этого строительного объекта происходит в день памяти преподобного Серафима Саровского, ведь батюшка Серафим завещал нам стремление развивать и совершенствовать себя. Духовным воспитанием сегодня занимаются и Церковь, и светские власти. Объединение наших усилий стало возможным потому, что в таком благом деле нет противоречия между целями церковными и мирскими. Строительством центра мы продолжаем создание материально-технической базы для духовного развития детей, подростков, молодежи не только Дивеева, но и всей Нижегородской области. Святой старец Серафим Саровский, просиявший как великий молитвенник и небесный покровитель нашей земли, и сегодня с нами. Здесь, на этой намоленной дивеевской земле, не должно быть недобрых дел. Поздравляю вас с очередным добрым делом и говорю этой стройке: «В добрый путь!»

Перед совершением молебна к присутствующим обратился митрополит Георгий: «Продолжается благословенное дело – строительство нового центра духовного воспитания, где жители села Дивеева и все приезжающие смогут приобщиться к культуре и традициям благословенной дивеевской земли. Дело это было многотрудным: не хватало специалистов, времени, средств. Но Бог благословил наше усердие по предстательству преподобного Серафима. Мы надеемся сегодняшней молитвой испросить у Господа помощи строителям, чтобы они достойно и в срок завершили начатое дело».

В своих выступлениях митрополит Георгий, Валерий Шанцев и Сергей Горин особо отметили, что продолжение строительства Центра славянской культуры в Дивееве стало возможным благодаря тесному сотрудничеству областной власти и Нижегородской епархии.

Как сообщил в интервью журналистам Сергей Горин, возведение центра планируется завершить к концу 2017 года.

Справка. Проект «Центр славянской культуры» разработан в 1996 году. По плану он должен состоять из трех объектов: основного со зрительным залом и комнатами для кружковых занятий, библиотечного с читальными залами и музыкальной школы. Центральный блок вместит зал на 354 зрительских места и комнаты для кружковых занятий. Зал предполагается оснастить всем необходимым оборудованием: звуковым (концертным и для кино), светотехническим, кинопроекционным и экранным. Кроме того, на первом этаже запроектирована литературная гостиная. Рядом с центром будет создана прогулочная зона и автостоянка.

Открытие первой очереди центра – библиотеки – состоялось 31 июля 2011 года. Новый библиотечный корпус состоит из четырех этажей. Общая рабочая площадь увеличена в два раза и составляет 1307,7 кв. м.

В цокольном этаже расположены книгохранилище и комнаты для обслуживания людей с ограниченными возможностями. На первом этаже размещены конференц-зал, центр правовой информации, зал краеведения, кабинеты сотрудников. На втором этаже – читальный зал и абонемент для взрослых читателей, на третьем – читальный зал и абонемент для детей. Библиотека полностью укомплектована новым специальным оборудованием, подключена к интернет-ресурсам. Книжный фонд насчитывает 90 тысяч экземпляров.