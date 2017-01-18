Крещенский сочельник в храме Всех Святых

В Навечерие Богоявления, 18 января, в храме Всех Святых иерей Сергий Скузоваткин совершил Царские часы, Божественную литургию святителя Василия Великого и Великое освящение воды.

Канун праздника Крещения Господня называется Навечерием Богоявления или Сочельником. Это — день строгого поста, когда растительную пищу вкушают после освящения воды. Во время богослужений вспоминались такие библейские сюжеты, как: разделение Елисеем вод Иордана при помощи милоти (плаща) пророка Илии – ветхозаветный прообраз Крещения Господня; само Крещение Иисуса Христа от Иоанна в водах Иордана, который в этот момент остановил свое течение; пророчества Исаии о духовном обновлении верующих; псалмы царя Давида о величии и всемогуществе Того, кто пришел креститься в образе раба: «Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса...»

В своем пастырском слове о. Сергий говорил о крещенской воде:

— Сегодня освящается водное естество. В Библии мы читаем — когда Господь творил наш мир, то одним из первых Его действий было отделение воды от суши. Вода — это основа жизни для всех живых существ. И Господь наш Иисус Христос пришел на Иордан, где крестил народ крещением покаяния св. Иоанн Предтеча. Там Сам Господь принял крещение от обычного человека. Иоанн видел, Кто стоит перед ним, и пытался удержать Господа, но Он сказал, что «так надлежит исполнить всякую правду». А правда состоит в том, что Иисус Христос смирил свою Божественную природу, чтобы возвысить человеческую. Когда Он вошел в реку Иордан, Иоанн увидел схождение на Него Святого Духа и услышал голос Бога Отца. В этот момент произошло освящение водного естества. В праздник Крещения Господня мы вспоминаем и каждый раз заново проживаем эти евангельские события.

Мы два дня в году — в Навечерие Крещения Господня и в сам день праздника — заново освящаем воду Великим чином, и она становится для православных христиан великой святыней или, по-гречески, «агиасмой». Мы с пением тропаря Крещения Господня окропляем этой водой свои жилища, пьем ее, получая исцеление от грехов и болезней. Поскольку человек в основном состоит из воды, то принимая агиасму, мы также освящаемся.

При этом надо понимать, что вода, освященная 18 января, ничем не отличается от воды, освященной 19 января. И та, и другая — крещенская вода. И хотя в эти дни освящается вся вода на земле, предпочтительнее не просто налить ее из-под крана, а прийти в храм и помолиться, из чувства благодарности Богу внести и свою малую материальную лепту.

Любая святыня нам может помочь только по нашей вере. Так же и освященная вода дает нам силы только при условии благоговейного отношения к ней, когда мы к ней приступаем со страхом и трепетом. Православные христиане как великую святыню приносят ее из храма домой и в течение года пьют по чуть-чуть, по ложечке, по утрам натощак вместе с просфорой или антидором, или же в болезни.

И не надо набирать много воды, ведь освященную воду можно разбавлять обычной. Именно благоговейное отношение к агиасме привлекает Божественную благодать, она становится для нас водой, текущей в жизнь вечную. При таком молитвенном настрое крещенская вода не портится, может стоять годами. Если же мы будем нетерпеливо проталкиваться в очереди за водой, раздражаться на окружающих и ссориться с ними, то ничего не приобретем от набранной воды.