Великое водоосвящение на Серебряных ключах

В канун праздника Крещения Господня, 18 января, протоиерей Лев Юшков совершил Великое освящение воды на Серебряных ключах.

Памятник природы Серебряные ключи в лесу на левому берегу реки Сатис — излюбленное место прогулок саровчан, которые приходят сюда полюбоваться красотой природы и набрать чистейшей родниковой воды. Отец Лев каждый год на Крещение освящает воду в самых крупных родничках, заключенных в сруб. В этом году уровень воды в срубе был довольно высок, на дне его «кипят» ключи, взрывая песок, и напор воды в трубе сильный. А река обмелела настолько, что там уже не искупаешься как раньше, при желании можно только облиться. Место это обихожено, сделаны новые подпорная стенка склона и лестница, ведущая к родникам. Поклонный крест, правда обветшал. МУ ДЭП после недавних снегопадов расчистило дорогу на Серебряные ключи, и туда потянулись жители города за освященной водой.