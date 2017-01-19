Крещение Господне в храме святого Пантелеимона

В праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения в храме великомученика и целителя Пантелеимона совершил протоиерей Александр Сухоткин.

В этом году в день праздника в трех приходских храмах Сарова — вмч. Пантелеимона, Иова Многострадального и Иоанна Предтечи — Божественная литургия совершалась не в ночное время, а утром. Поэтому было особенно много детей, в. т. ч. учащихся Саровской православной гимназии, у которых по случаю праздника был каникулярный день. Несмотря на будний день храм был полон молящихся. Протоиерей Александр Сухоткин совершил Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста и Великое освящение воды. Праздником Крещения Господня завершился период Святок.