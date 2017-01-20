Крещение Господне в храме Иоанна Предтечи

В храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения проводились как в верхнем, так и в нижнем храме Илии Пророка.

Иерей Сергий Скузоваткин совершил Божественную литургию в верхнем храме. Затем верующие крестным ходом прошли в нижний храм, где рядом с источником Первоначальника Иоанна был совершен Чин Великого водоосвящения.