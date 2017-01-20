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Крещение Господне в храме Иоанна Предтечи

20 января 2017 года

В храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения проводились как в верхнем, так и в нижнем храме Илии Пророка.

Иерей Сергий Скузоваткин совершил Божественную литургию в верхнем храме. Затем верующие крестным ходом прошли в нижний храм, где рядом с источником Первоначальника Иоанна был совершен Чин Великого водоосвящения.

События и праздники / 2017 год / 20170119-Крещение в храме Иоанна Предтечи
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фото С. Цыбряева

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